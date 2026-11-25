Великобритания В загородной резиденции принца Уильяма и его супруги Кейт Миддлтон в графстве Норфолк была предпринята попытка кражи. После инцидента полиция задержала двух мужчин. Во время происшествия членов королевской семьи в доме не было. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные местной полиции.

Речь идет о резиденции Анмер-холл (Анмер Халл), расположенной на территории королевского поместья Сандрингем. Полиция Норфолка получила сообщение о подозрительной активности по данному адресу 23 ноября около 18:00.

После этого в районе начались поисковые работы. В них были задействованы полицейские служебные собаки, дроны и вертолет Национальной полицейской авиационной службы. В результате на территории поместья по подозрению в краже и незаконном проникновении были задержаны двое мужчин. В настоящее время они находятся под стражей. По данному факту ведется расследование.

По данным полиции, в момент инцидента резиденция была пуста. Сообщается, что Уильям и Кейт вместе с тремя детьми — Джорджем, Шарлоттой и Луи — находились в другой резиденции в Виндзоре. Кенсингтонский дворец отказался от комментариев по вопросам безопасности.

Для справки: Анмер-холл — это загородная резиденция с 10 спальнями, подаренная покойной королевой Елизаветой ИИ Уильяму и Кейт в 2011 году в качестве свадебного подарка. Семья использует этот дом во время выходных и каникул. На территории резиденции также есть частный бассейн и теннисный корт.