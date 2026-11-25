Если заряд телефона стал заканчиваться быстрее, чем раньше, это не всегда означает, что батарея неисправна. Яркость экрана, интернет, GPS, приложения, работающие в фоновом режиме, и даже температура воздуха могут влиять на расход энергии. Об этом сообщили Google Android Help и Apple Support.

Почему телефон быстро разряжается?

Один из самых энергозатратных компонентов — экран. Максимальная яркость, просмотр видео, игры и длительное использование камеры быстрее разряжают батарею.

Также в местах с низким уровнем сигнала мобильной сети телефон тратит больше энергии на поиск связи. Социальные сети, мессенджеры и службы геолокации, обновляющие данные в фоновом режиме, также могут стать причиной заметного снижения заряда.

Что делать, чтобы заряд телефона держался дольше?

Уменьшите яркость экрана или включите автоматическую регулировку яркости. Сократите время автоматического отключения экрана. Проверьте приложения, потребляющие много энергии, в настройках батареи. Отключайте GPS, Bluetooth и мобильный интернет, когда они не нужны. Используйте режим энергосбережения на телефоне. Берегите устройство от перегрева. Высокая температура может привести к быстрой потере заряда и износу батареи. Регулярно обновляйте телефон и приложения. Некоторые обновления устраняют проблемы, связанные с энергопотреблением.

Специалисты отмечают, что не обязательно постоянно разряжать телефон до 0 процентов, а затем заряжать до 100. Регулярное доведение литий-ионных аккумуляторов до такого состояния может негативно сказаться на сроке их службы.

Если заряд заканчивается очень быстро даже при редком использовании телефона, устройство перегревается или емкость батареи резко снизилась, рекомендуется проверить состояние аккумулятора и при необходимости обратиться в сервисный центр.