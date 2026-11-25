Крупнейшая в мире ММА-организация UFC рассматривает возможность проведения турнира в Ташкенте в третьем квартале 2027 года. В качестве предварительной площадки для соревнований указан комплекс «Хумо Арена», сообщает УЗ24.

По данным УЗ24, в социальных сетях распространился фрагмент внутреннего документа, касающегося планов UFC по расширению деятельности в Европе, на Ближнем Востоке и в Центральной Азии. В документе под названием «UFC Эвент Экспансион: ЭМЭА &амп; Кентрал Асиа», датированном 12 ноября, Ташкент включен в число городов, где может пройти турнир. Эту информацию также распространило издание Ла Gazzetta Георгиа.

Согласно предварительному плану в документе, соревнования в Ташкенте могут состояться в июле–сентябре 2027 года. В случае выбора «Хумо Арена» для проведения турнира, его смогут посетить около 12,5 тысяч зрителей.

Однако в документе статус проекта в Ташкенте обозначен как «Ундер Ревиев», то есть «на стадии рассмотрения». Это означает, что окончательное решение о проведении турнира еще не принято. Точная дата соревнований также пока неизвестна.

Вопрос организации турнира UFC в Ташкенте обсуждался и ранее. В июне 2026 года первый заместитель председателя Национального олимпийского комитета Узбекистана Отабек Умаров встретился в США с президентом UFC Дэйной Уайтом. В ходе беседы обсуждались перспективы организации соревнований Зуффа Боксинг в Узбекистане и возможность проведения в будущем официального турнира UFC в Ташкенте.

В распространившемся документе упоминаются и другие города Центральной Азии и прилегающих регионов. Среди них — Алматы (Казахстан), Бишкек (Кыргызстан) и Тбилиси (Грузия).

Согласно предварительному плану, турнир в Алматы может пройти 1 мая 2027 года. Соревнования в Тбилиси и Ташкенте запланированы на третий квартал года. Однако ни один из этих планов пока официально не подтвержден.