В Германии способ приготовления яиц на завтрак на воде стал широко популярным благодаря здоровому образу жизни и практичности. В немецкой кухне этот метод, называемый «Spiegelei im Wasser» (яичница на воде) или «Pochierte Eier» (яйцо пашот), позволяет полностью сохранить все полезные свойства яиц.

Основные преимущества приготовления яиц на воде:

Снижение калорийности: При жарке на масле энергетическая ценность яиц значительно возрастает. Приготовление на воде помогает отказаться от лишних жиров и сделать блюдо легким и диетическим.

Безопасность для здоровья: Вредные вещества и канцерогены, образующиеся при нагревании растительного или сливочного масла, при варке на воде не возникают. Это гораздо полезнее для желудочно-кишечного тракта и сердечно-сосудистой системы.

Чистота и экономия: В процессе приготовления масло не разбрызгивается, а яйцо не прилипает ко дну сковороды. В результате мыть сковороду после завтрака гораздо проще.

Сохранение естественного вкуса: Поскольку дополнительные жиры не добавляются, естественный вкус яиц остается неизменным.

Способ и этапы приготовления

Этап Действие 1. Подготовка На сковороду наливается немного воды и доводится до кипения 2. Приготовление В кипящую воду разбивается яйцо, и сковорода плотно накрывается крышкой 3. Результат Благодаря пару и кипятку белок быстро готовится, а желток остается мягким и нежным

Какой способ приготовления яиц на завтрак предпочитаете вы — жареные на масле, вареные или приготовленные на воде?

Оставляйте свои мнения в комментариях и обязательно поделитесь этим полезным методом с близкими, которые следят за здоровым питанием!