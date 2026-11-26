Узгидромет опубликовал прогноз погоды на пятницу, 27 ноября.

Согласно прогнозу, в столице будет переменная облачность. Ночью и утром возможен дождь, днем осадков не ожидается. Ветер восточный со скоростью 3–8 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит 3–5 градусов тепла, днем — 15–17 градусов тепла.

В Республике Каракалпакстан и Хорезмской области ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, местами усиление до 13-18 м/с, временами до 20-22 м/с, в отдельных районах возможна пыльная буря. Температура ночью 2-3 градуса тепла, днем 7-12 градусов тепла.

В Бухарской и Навоийской областях будет переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5 градусов тепла, днем 10-15 градусов тепла.

В Ташкентской, Сырдарьинской, Джизакской и Самаркандской областях ожидается переменная облачность, ночью и утром местами пройдут дожди. В отдельных районах возможен туман. Ветер западный сменится на восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 3-8 градусов тепла, днем 10-15 градусов тепла.

В Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях будет переменная облачность, без осадков. Ветер западный сменится на восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 3-8 градусов тепла, днем 12-17 градусов тепла.

В Андижанской, Наманганской и Ферганской областях ожидается переменная облачность, ночью и утром местами пройдут дожди. Ветер западный сменится на восточный, 7-12 м/с, местами усиление до 13-18 м/с, временами до 20-22 м/с, в отдельных районах возможна пыльная буря. Температура ночью 2-7 градусов тепла, днем 12-17 градусов тепла.

В горных районах республики будет переменная облачность, местами временами осадки (дождь, снег), местами возможны сильные. В отдельных районах возможен туман. Ветер западный сменится на восточный, 7-12 м/с, местами усиление до 13-18 м/с. Температура ночью 0-5 градусов тепла, местами до 1-3 градусов мороза, днем 2-7 градусов тепла.