В социальных сетях появилось продолжение видео, на котором запечатлено, как конь, привезенный на рынок для продажи, пытается увести своего владельца. Блогер, неравнодушный к судьбе животного, встретился с хозяином и сообщил важные новости о возможности возвращения коня.

Блогер спросил владельца коня, что изменилось в его жизни спустя два дня и как он себя чувствует. Мужчина ответил, что это событие сильно на него повлияло, и ему трудно выразить словами все, что у него на душе.

В ходе беседы блогер сообщил, что Б. был вынужден продать коня из-за необходимости ухаживать за родителями, и что уже начаты действия по возвращению животного прежнему владельцу. По его словам, с нынешними владельцами коня были проведены переговоры, и их удалось убедить продать животное обратно.

Теперь осталось собрать необходимую сумму для выкупа коня. Блогер заявил, что для желающих поддержать эту инициативу будет предоставлена возможность помочь, для чего будут опубликованы реквизиты карты. Было подчеркнуто, что как только нужная сумма будет собрана, данные карты будут удалены, а процесс передачи коня Б. будет снят на видео и опубликован.

Владелец коня выразил благодарность всем неравнодушным людям за их помощь и поддержку.

В комментариях к видео пользователи также пишут, что хотят, чтобы конь как можно скорее вернулся к своему прежнему хозяину.

Что вы думаете об этой инициативе? Оставьте свое мнение в комментариях. Следите за новостями о дальнейшей судьбе коня.