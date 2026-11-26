Авторитетное французское шахматное издание Эуропе Эчекс опубликовало свой анализ 2-й партии матча за звание чемпиона мира, проходящего недалеко от Женевы (Швейцария), между узбекистанским гроссмейстером Жавохиром Синдаровым и действующим чемпионом мира, индийцем Гукешем Доммараджу. Как пишет издание Спортс.кз, зарубежные эксперты оценили преимущество в позиционной борьбе и дебютной подготовке на стороне именно узбекистанского претендента.

20 ходов, 40 минут преимущества по времени и неожиданная ничья

Вторая партия завершилась вничью путем повторения позиции всего на 20-м ходу. Французские эксперты отметили, что действующий чемпион мира играл белыми фигурами неуверенно, а Жавохир Синдаров в очередной раз превзошел соперника в плане подготовки: