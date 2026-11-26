Авторитетное французское издание проанализировало 2-ю партию матча за звание чемпиона мира
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- Французское издание Europe Echecs проанализировало вторую партию матча за звание чемпиона мира в Женеве, отметив преимущество Жавохира Синдарова в дебютной подготовке и управлении временем.
- В этой партии, завершившейся вничью на 20-м ходу, узбекский гроссмейстер получил преимущество по времени в 40 минут.
- Эксперты отметили, что действующий чемпион мира Гукеш действовал на белых фигурах неуверенно.
Авторитетное французское шахматное издание Эуропе Эчекс опубликовало свой анализ 2-й партии матча за звание чемпиона мира, проходящего недалеко от Женевы (Швейцария), между узбекистанским гроссмейстером Жавохиром Синдаровым и действующим чемпионом мира, индийцем Гукешем Доммараджу. Как пишет издание Спортс.кз, зарубежные эксперты оценили преимущество в позиционной борьбе и дебютной подготовке на стороне именно узбекистанского претендента.
20 ходов, 40 минут преимущества по времени и неожиданная ничья
Вторая партия завершилась вничью путем повторения позиции всего на 20-м ходу. Французские эксперты отметили, что действующий чемпион мира играл белыми фигурами неуверенно, а Жавохир Синдаров в очередной раз превзошел соперника в плане подготовки:
«20 ходов, повторение позиции и рукопожатие. Мы ожидали от этой встречи немного больше интриги... Разве Гукеш, играя белыми фигурами, не должен был действовать решительнее?
Чемпион мира выбрал систему Лондона. На 15-м ходу Синдаров обострил позицию ходом
...ф5. Гукеш потратил почти полчаса, чтобы найти ход
16.ф3, в результате чего претендент получил преимущество по времени примерно в 40 минут. Через четыре хода игра завершилась повторением позиции, хотя в позиции были возможности для продолжения борьбы.
Узбекский шахматист в очередной раз оказался сильнее соперника в дебютной подготовке и управлении временем. А в четверг он будет играть белыми фигурами», — пишет Эуропе Эчекс.
Подробности и регламент матча за звание чемпиона мира
Показатели
Подробности и правила
Текущий счет
1 : 1 (после 2-й партии)
Следующая 3-я партия
Сегодня (четверг) — Жавохир Синдаров играет белыми фигурами
Место проведения
Швейцария, коммуна Колоньи близ Женевы — Музей фонда Мартина Бодмера
Формат матча
14 классических партий (для чемпионства необходимо набрать 7,5 очков)
Дата тай-брейка
Если после 14 партий счет будет 7:7, победитель определится на тай-брейке 12 декабря
Таким образом, в 3-й партии, которая состоится сегодня, преимущество белых фигур будет на стороне нашего соотечественника Жавохира Синдарова.
Как вы думаете, сможет ли Жавохир Синдаров, играющий сегодня белыми фигурами в 3-й партии, наконец прорвать оборону Гукеша и выйти вперед в счете?
Оставляйте свои мнения в комментариях и делитесь этим интересным анализом с поклонниками узбекских шахмат!
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