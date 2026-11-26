Синдаров раскрыл, чем занимается в комнате отдыха во время матча за звание чемпиона мира
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- Узбекский гроссмейстер Жавохир Синдаров объяснил, как он проводит время в комнате отдыха во время борьбы за титул чемпиона мира, пока соперник думает.
- Он подчеркнул, что в этом помещении он не просто отдыхает.
- Он занимается анализом возможных идей и ходов своего соперника, Гукеша Доммараджу.
Действующий чемпион мира по шахматам, индийский гроссмейстер Гукеш Доммараджу с которым ведет бескомпромиссную борьбу узбекский гроссмейстер Жавохир Синдаров рассказал о своем поведении и психологическом состоянии в закрытой комнате отдыха во время партий.
Стратегия и мысли в комнате отдыха
На встрече, организованной после первых двух партий, журналисты спросили Синдарова, почему он проводит больше времени в закрытой зоне отдыха, а не за доской, пока соперник обдумывает ход. Наш соотечественник объяснил это так:
«Все в порядке, я чувствую себя хорошо. Проще говоря, пока соперник ломает голову над ходом, я стараюсь немного расслабиться. Конечно, я захожу туда не только для того, чтобы поспать — я обдумываю ходы и одновременно стараюсь отдохнуть.
В таких ситуациях крайне сложно просчитать очень глубокие и длинные варианты, поэтому я в основном продумываю, какие идеи и возможные ходы могут быть у соперника. Могу точно сказать, что я там не теряю бдительность и не просто отдыхаю — я всегда остаюсь сосредоточенным на игре», — сказал Жавохир Синдаров.
Поддержка в Женеве и детали сегодняшней 3-й партии
Примечательно, что среди тех, кто непосредственно поддерживает Жавохира Синдарова в городке Колоньи близ швейцарской Женевы, есть лидер женской сборной Казахстана, трехкратная чемпионка мира по блицу Бибисара Асаубаева .
Показатели
Детали
Место проведения
Швейцария, близ Женевы, Колоньи городок
Текущий счет
1 : 1 (первые две партии завершились вничью)
Дата 3-й партии
26 ноября (сегодня) — Жавохир Синдаров белыми фигурами играет
Привычка Синдарова
Пока соперник думает, он расслабляется в комнате отдыха и анализирует вероятные идеи Гукеша
Специальный гость
Трехкратная чемпионка мира по блицу Бибисара Асаубаева поддерживает нашего соотечественника в Женеве
Как вы думаете, поможет ли Жавохиру Синдарову такое спокойствие во время партии и анализ ходов соперника в комнате отдыха одержать победу белыми фигурами в сегодняшней 3-й партии?
Оставляйте свои мнения в комментариях и делитесь этим интересным интервью с поклонниками узбекских шахмат!
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