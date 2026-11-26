Действующий чемпион мира по шахматам, индийский гроссмейстер Гукеш Доммараджу с которым ведет бескомпромиссную борьбу узбекский гроссмейстер Жавохир Синдаров рассказал о своем поведении и психологическом состоянии в закрытой комнате отдыха во время партий.

Стратегия и мысли в комнате отдыха

На встрече, организованной после первых двух партий, журналисты спросили Синдарова, почему он проводит больше времени в закрытой зоне отдыха, а не за доской, пока соперник обдумывает ход. Наш соотечественник объяснил это так:

«Все в порядке, я чувствую себя хорошо. Проще говоря, пока соперник ломает голову над ходом, я стараюсь немного расслабиться. Конечно, я захожу туда не только для того, чтобы поспать — я обдумываю ходы и одновременно стараюсь отдохнуть. В таких ситуациях крайне сложно просчитать очень глубокие и длинные варианты, поэтому я в основном продумываю, какие идеи и возможные ходы могут быть у соперника. Могу точно сказать, что я там не теряю бдительность и не просто отдыхаю — я всегда остаюсь сосредоточенным на игре», — сказал Жавохир Синдаров.

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