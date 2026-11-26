Известный российский гроссмейстер Сергей Карякин считает узбекистанца Жавохира Синдарова, который в Швейцарии ведет борьбу за звание чемпиона мира по шахматам против действующего чемпиона, индийца Гукеша Доммараджу, главным фаворитом. Об этом сообщает издание «Спорт-Экспресс».

«Синдаров психологически готов и больше жаждет победы»

Карякин подчеркнул, что статус чемпиона оказывает психологическое давление на индийского шахматиста, в то время как 20-летний узбекский гроссмейстер, напротив, действует с высокой мотивацией:

«Мне кажется, Синдаров психологически гораздо более готов, он больше жаждет победы и у него очень сильная мотивация. А когда я смотрю на Гукеша, мне кажется, что чемпионская корона его придавила. Он не справляется с этим грузом, как будто ему очень тяжело. До того как стать чемпионом, он играл очень ярко, а после того как стал чемпионом мира, в его игре наблюдается резкий спад. Если он сможет вернуть свою прежнюю форму, то есть ту, в которой он побеждал всех на первой доске в отборе на чемпионский матч и на Олимпиаде 2024 года, тогда это превратится в очень интересную дуэль двух сильнейших шахматистов мира. В нынешней же ситуации, с точки зрения шахмат и интриги, к сожалению, фаворит — Синдаров», — сказал Сергей Карякин.

«Это не будет легкой прогулкой — во всех 14 партиях может идти упорная борьба»