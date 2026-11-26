«Фаворит — Синдаров»: Сергей Карякин высказался о матче за звание чемпиона мира
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- Российский гроссмейстер Сергей Карякин считает узбекистанца Жавохира Синдарова основным фаворитом в матче за звание чемпиона мира, проходящем в Швейцарии.
- По мнению Карякина, 20-летний Синдаров психологически готов и обладает высокой мотивацией, в то время как действующий чемпион Гукеш Доммараджу находится под давлением титула.
- При этом специалист подчеркнул, что в каждой из 14 классических партий будет идти упорная борьба и это не будет легкой победой.
Известный российский гроссмейстер Сергей Карякин считает узбекистанца Жавохира Синдарова, который в Швейцарии ведет борьбу за звание чемпиона мира по шахматам против действующего чемпиона, индийца Гукеша Доммараджу, главным фаворитом. Об этом сообщает издание «Спорт-Экспресс».
«Синдаров психологически готов и больше жаждет победы»
Карякин подчеркнул, что статус чемпиона оказывает психологическое давление на индийского шахматиста, в то время как 20-летний узбекский гроссмейстер, напротив, действует с высокой мотивацией:
«Мне кажется, Синдаров психологически гораздо более готов, он больше жаждет победы и у него очень сильная мотивация. А когда я смотрю на Гукеша, мне кажется, что чемпионская корона его придавила. Он не справляется с этим грузом, как будто ему очень тяжело. До того как стать чемпионом, он играл очень ярко, а после того как стал чемпионом мира, в его игре наблюдается резкий спад.
Если он сможет вернуть свою прежнюю форму, то есть ту, в которой он побеждал всех на первой доске в отборе на чемпионский матч и на Олимпиаде 2024 года, тогда это превратится в очень интересную дуэль двух сильнейших шахматистов мира. В нынешней же ситуации, с точки зрения шахмат и интриги, к сожалению, фаворит — Синдаров», — сказал Сергей Карякин.
«Это не будет легкой прогулкой — во всех 14 партиях может идти упорная борьба»
При этом российский специалист не согласился с мнением, что шансы в матче составляют 80 на 20 в пользу представителя Узбекистана. По его словам, в матче Дин Лижэнь — Гукеш 2024 года многие также ожидали легкой победы, однако борьба затянулась до последних партий:
«Конечно, нет. Для Синдарова это не будет легкой прогулкой. В матчах один на один всегда возможны неожиданные результаты. Не так важно, что было в предыдущих турнирах: нужно доказывать свое превосходство на деле еще раз. Значит, и в этот раз во всех 14 партиях может идти упорная борьба», — сказал Сергей Карякин.
Основные детали матча за звание чемпиона мира
Показатели
Детали и правила
Участники
Жавохир Синдаров (20 лет, победитель Турнира претендентов) — Гукеш Доммараджу (20 лет, действующий чемпион мира)
Место проведения
Швейцария, коммуна Колоньи близ Женевы (Музей фонда Мартина Бодмера)
Текущий счет
1 : 1 (1-я и 2-я партии завершились вничью)
Следующая 3-я партия
Сегодня, 26 ноября (в 19:00 по ташкентскому времени — Синдаров играет белыми фигурами)
Регламент матча
14 классических партий (для чемпионства необходимо набрать минимум 7,5 очков)
Условие тай-брейка
Если основные партии завершатся со счетом 7:7, победитель определится на тай-брейке 12 декабря
Напомним, что Жавохир Синдаров стал первым узбекистанским гроссмейстером, завоевавшим право бороться за мировую шахматную корону, победив на Турнире претендентов, который прошел на Кипре весной 2026 года.
Как вы считаете, насколько верно мнение Сергея Карякина — действительно ли Жавохир Синдаров является фаворитом матча, или действующий чемпион Гукеш еще скажет свое слово?
Оставляйте свои мнения в комментариях и делитесь новостью об этом грандиозном событии в истории узбекских шахмат со своими близкими!
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