Министр финансов США выступил с заявлением о резерве биткоина и законе КЛАРИТЙ

Министр финансов США Скотт Бессент в своем докладе сенаторам сообщил, что работа по созданию стратегического резерва биткоина и фонда цифровых активов активно продолжается. Эта инициатива была выдвинута президентом Дональдом Трампом, и Министерство финансов принимает все меры для обеспечения исполнения указа 2025 года. По словам Бессента, несмотря на то, что это новая технология и сложный процесс, на основе лучших практик создается надежная система. Об этом сообщает Коинтелеграф.ком со ссылкой.

В настоящее время в распоряжении правительства США находится 328 372 биткоина, общая стоимость которых по текущему курсу составляет около 215 млрд УСД. Эти резервы сформированы в основном за счет конфискованных правительством криптоактивов. В то время как члены Конгресса стремятся законодательно закрепить этот процесс, некоторые штаты, такие как Техас, уже успели принять нормативные акты о создании крипто-резервов на уровне штата.

Кроме того, Скотт Бессент остановился на законопроекте КЛАРИТЙ, регулирующем рынок цифровых активов. Данный законопроект предусматривает создание четкой правовой базы для стейблкоинов и цифровых активов в США. Министр финансов подчеркнул, что принятие этого документа имеет важнейшее значение для финансовой системы США, и призвал всех поддержать его.

Согласно данным, администрация Белого дома планирует провести этот законопроект через Сенат в летние месяцы текущего года. Хотя советники президента Дональда Трампа нацелены на подписание закона до 4 июля, некоторые сенаторы предполагают, что процесс может затянуться до августа. Ожидается, что этот шаг еще больше укрепит позиции США на глобальном крипторынке.