Revolut планирует открыть банк в США и выпустить стейблкоины

·53·Экономика
Revolut планирует открыть банк в США и выпустить стейблкоины

Финтех-гигант Revolut планирует предлагать стейблкоины через свой будущий банк в США. По словам генерального директора компании в США Четина Дурансоя, клиенты банка, запуск которого ожидается в следующем году, получат доступ к счетам, застрахованным ФДИК, мультивалютным депозитам, торговле акциями и криптовалютным услугам. Об этом сообщает Коинтелеграф.ком .

Изначально Revolut нацелен на привлечение розничных и бизнес-клиентов, нуждающихся в международных банковских услугах. В марте компания подала заявку на получение национальной банковской лицензии в США. Эта лицензия позволит Revolut предлагать застрахованные банковские продукты по всей стране в рамках единого федерального регулирования.

В настоящее время рынок стейблкоинов стремительно растет: по данным ДефиЛлама, его объем вырос с 247 млрд долларов в прошлом году до 319,5 млрд долларов. Revolut уже предоставил клиентам за пределами США возможность осуществлять платежи в стейблкоинах USDT и USDC с помощью банковских карт.

Активность в этой сфере не ограничивается только Revolut. Банк СоФи выпустил токен СоФиУСД, работающий в сетях Ethereum и Solana, а компания МонейГрам в партнерстве с платформой Stripe представила стейблкоин МГУСД. Кроме того, такие компании, как Нубанк и Crypto.ком, также получили условные разрешения на создание национальных банков в США.

RevolutСтейблкоинСШАБанкКриптовалюта
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Laylo
«ZAMIN.UZ» редактор

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