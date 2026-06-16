Компания Strategy под руководством Майкла Сэйлора снова закупила Bitcoin на 100 млн долларов

·5·Экономика
Компания Strategy под руководством Майкла Сэйлора снова закупила Bitcoin на 100 млн долларов

Компания Strategy, являющаяся крупнейшим публичным держателем Bitcoin в мире, воспользовалась спадом на рынке криптовалют для значительного расширения своих резервов. Очередная закупка, осуществленная под руководством основателя компании Майкла Сэйлора, свидетельствует о том, что доверие институциональных инвесторов к рынку цифровых активов остается высоким. Об этом сообщает Коинтелеграф.ком сообщает в своем материале.

Согласно отчету 8-К, представленному в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC), в период с 8 июня по воскресенье компания Strategy приобрела 1587 единиц Bitcoin. На эту транзакцию было затрачено в общей сложности 100 млн долларов. Средняя стоимость одного Bitcoin составила 63 024 доллара, что существенно ниже текущих рыночных цен.

Портфель компании и стратегические цели

После этой покупки общее количество Bitcoin в распоряжении Strategy достигло 846 842 единиц. Всего компания затратила 64,07 млрд долларов на накопление этого огромного актива. По данным КоинГеко, при текущих рыночных ценах (примерно 66 216 долларов) общая стоимость этих активов составляет 56,1 млрд долларов. Стоит отметить, что средняя цена покупки немного снизилась и составила 75 656 долларов за один Bitcoin.

Что касается источника средств, Strategy профинансировала эту покупку за счет продажи своих обыкновенных акций класса А (MSTR). За отчетный период компания продала 1,73 млн акций, сумев привлечь около 209 млн долларов. Это означает, что компания продолжает тактику использования стоимости собственных акций для увеличения резервов Bitcoin.

Рыночные дискуссии и вопрос продаж

Недавнее объявление компании Strategy о продаже 32 единиц Bitcoin 1 июня вызвало бурные дискуссии в криптосообществе. Многие расценили это как отказ компании от долгосрочной стратегии «покупай и держи». Однако Майкл Сэйлор отверг эти опасения, объяснив, что компании, владеющие казной в Bitcoin, должны сохранять право на проведение операций по продаже для выплаты дивидендов и поддержки ценных бумаг.

В настоящее время привилегированные акции компании под тикером СТРК уже четыре недели торгуются ниже своей номинальной стоимости (100 долларов), примерно на уровне 96 долларов. По данным ТрадингВиев, в ходе торгов в пятницу эти акции опустились до 94,80 долларов. Несмотря на это, Сэйлор продолжает проявлять активность в социальных сетях, намекая на новые закупки.

Для узбекистанских инвесторов такие крупные закупки служат важным сигналом о стабильности рынка Bitcoin и тенденции к будущему росту. Действия таких гигантов, как Strategy, часто определяют долгосрочное направление курса криптовалют.

BitcoinStrategyМайкл СэйлорКриптовалютаИнвестиции
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Laylo
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