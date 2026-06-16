Объявлены курсы валют на 17 июня

Центральный банк Узбекистана объявил официальные курсы иностранных валют на 17 июня 2026 года. Согласно данным, доллар подорожал на 32,29 сума и составил 12 012,12 сума.

• Евро подорожал на 30,27 сума и составил 13 935,26 сума.

• Российский рубль подорожал на 1,13 сума и составил 166,12 сума.

• Фунт стерлингов подорожал на 30,14 сума и составил 16 115,46 сума.

• Японская иена подорожала на 0,09 сума и составила 74,91 сума.

• Швейцарский франк подорожал на 8,33 сума и составил 15 111,49 сума.

• Китайский юань подорожал на 4,94 сума и составил 1 777,86 сума.