Прогноз снижения курса доллара на 22 июня

·0·Экономика
Прогноз снижения курса доллара на 22 июня

Прогнозируется, что курс доллара, который будет действовать 22 июня, снизится примерно на 20–21 сум. Об этом сообщил Телеграм-канал Банкир.

Лучшие курсы продажи доллара в банках:

• Алокабанк — 12 080 сум.
• ОФБ — 12 080 сум.
• Асакабанк — 12 080 сум.
• Инфинбанк — 12 080 сум.

Лучшие курсы покупки доллара в банках:

• Народный банк — 12 100 сум.
• Асиа Аллианке Банк — 12 125 сум.
• Октобанк — 12 130 сум.
• Агробанк — 12 130 сум.

Курс может измениться в течение дня. Для уточнения актуального курса посетите официальные сайты банков.


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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор
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