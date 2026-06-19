Прогноз снижения курса доллара на 22 июня

Прогнозируется, что курс доллара, который будет действовать 22 июня, снизится примерно на 20–21 сум. Об этом сообщил Телеграм-канал Банкир.

Лучшие курсы продажи доллара в банках:

• Алокабанк — 12 080 сум.

• ОФБ — 12 080 сум.

• Асакабанк — 12 080 сум.

• Инфинбанк — 12 080 сум.

Лучшие курсы покупки доллара в банках:

• Народный банк — 12 100 сум.

• Асиа Аллианке Банк — 12 125 сум.

• Октобанк — 12 130 сум.

• Агробанк — 12 130 сум.

Курс может измениться в течение дня. Для уточнения актуального курса посетите официальные сайты банков.



