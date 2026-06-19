Прогноз снижения курса доллара на 22 июня
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• Алокабанк — 12 080 сум.
• Народный банк — 12 100 сум.
Прогнозируется, что курс доллара, который будет действовать 22 июня, снизится примерно на 20–21 сум. Об этом сообщил Телеграм-канал Банкир.
Лучшие курсы продажи доллара в банках:
• Алокабанк — 12 080 сум.
• ОФБ — 12 080 сум.
• Асакабанк — 12 080 сум.
• Инфинбанк — 12 080 сум.
Лучшие курсы покупки доллара в банках:
• Народный банк — 12 100 сум.
• Асиа Аллианке Банк — 12 125 сум.
• Октобанк — 12 130 сум.
• Агробанк — 12 130 сум.
Курс может измениться в течение дня. Для уточнения актуального курса посетите официальные сайты банков.
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