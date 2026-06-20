Инфляционные ожидания в Узбекистане: опасения по ЖКХ на пике

·3·Экономика
Инфляционные ожидания в Узбекистане: опасения по ЖКХ на пике

Опрос, проведенный Центральным банком по итогам мая 2026 года, показал довольно интересную и противоречивую картину. С одной стороны, наблюдается тенденция к снижению общих инфляционных ожиданий населения и бизнеса. Однако, с другой стороны, опасения относительно цен в сфере ЖКХ, которые напрямую влияют на кошельки людей, достигли самого высокого уровня за последние 14 месяцев — почти 59% респондентов определили этот фактор как основной риск.

Каковы инфляционные ожидания? (Май 2026)

На фоне общего снижения в некоторых регионах и социальных слоях по-прежнему сохраняются пессимистичные настроения относительно роста цен.

Категория респондентов / Регион

Уровень ожиданий

Общие настроения на рынке

Общие ожидания населения

10,1%

Наблюдается относительное снижение

Общие ожидания бизнеса

10,0%

Предприниматели надеются на стабильность в своих планах

Жители города Ташкента

12,0%

Стоимость жизни и давление в столице выше

Пенсионеры

12,6%

Самый чувствительный и обеспокоенный ростом цен слой населения

Бизнес Джизакской области

11,9%

Самый пессимистичный регион среди предпринимателей

Что беспокоит наших соотечественников и бизнес?

Основные факторы давления, которые могут нанести ущерб экономической стабильности и чаще всего упоминались респондентами, включают следующее:

  • «Двойная» проблема в сфере ЖКХ: Речь идет не только о подорожании тарифов, но и о том, что качество предоставляемых услуг (электроснабжение, газ, водоснабжение) по-прежнему остается низким, а перебои продолжаются.

  • Факторы цепной реакции: Подорожание топлива (бензин, метан, пропан), энергоресурсов и транспортных расходов. Эти факторы автоматически тянут за собой по цепочке цены на другие товары и услуги на рынке.

  • Искусственность на внутреннем рынке: Сильное влияние монополий в некоторых отраслях и попытки необоснованно и искусственно завышать цены на рынках.

УзбекистанТашкентДжизакская область
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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