Инфляционные ожидания в Узбекистане: опасения по ЖКХ на пике
Опрос, проведенный Центральным банком по итогам мая 2026 года, показал довольно интересную и противоречивую картину. С одной стороны, наблюдается тенденция к снижению общих инфляционных ожиданий населения и бизнеса. Однако, с другой стороны, опасения относительно цен в сфере ЖКХ, которые напрямую влияют на кошельки людей, достигли самого высокого уровня за последние 14 месяцев — почти 59% респондентов определили этот фактор как основной риск.
Каковы инфляционные ожидания? (Май 2026)
На фоне общего снижения в некоторых регионах и социальных слоях по-прежнему сохраняются пессимистичные настроения относительно роста цен.
Категория респондентов / Регион
Уровень ожиданий
Общие настроения на рынке
Общие ожидания населения
10,1%
Наблюдается относительное снижение
Общие ожидания бизнеса
10,0%
Предприниматели надеются на стабильность в своих планах
Жители города Ташкента
12,0%
Стоимость жизни и давление в столице выше
Пенсионеры
12,6%
Самый чувствительный и обеспокоенный ростом цен слой населения
Бизнес Джизакской области
11,9%
Самый пессимистичный регион среди предпринимателей
Что беспокоит наших соотечественников и бизнес?
Основные факторы давления, которые могут нанести ущерб экономической стабильности и чаще всего упоминались респондентами, включают следующее:
«Двойная» проблема в сфере ЖКХ: Речь идет не только о подорожании тарифов, но и о том, что качество предоставляемых услуг (электроснабжение, газ, водоснабжение) по-прежнему остается низким, а перебои продолжаются.
Факторы цепной реакции: Подорожание топлива (бензин, метан, пропан), энергоресурсов и транспортных расходов. Эти факторы автоматически тянут за собой по цепочке цены на другие товары и услуги на рынке.
Искусственность на внутреннем рынке: Сильное влияние монополий в некоторых отраслях и попытки необоснованно и искусственно завышать цены на рынках.
…