Инфляционные ожидания в Узбекистане: опасения по ЖКХ на пике

Опрос, проведенный Центральным банком по итогам мая 2026 года, показал довольно интересную и противоречивую картину. С одной стороны, наблюдается тенденция к снижению общих инфляционных ожиданий населения и бизнеса. Однако, с другой стороны, опасения относительно цен в сфере ЖКХ, которые напрямую влияют на кошельки людей, достигли самого высокого уровня за последние 14 месяцев — почти 59% респондентов определили этот фактор как основной риск.

Каковы инфляционные ожидания? (Май 2026)

На фоне общего снижения в некоторых регионах и социальных слоях по-прежнему сохраняются пессимистичные настроения относительно роста цен.

Категория респондентов / Регион Уровень ожиданий Общие настроения на рынке Общие ожидания населения 10,1% Наблюдается относительное снижение Общие ожидания бизнеса 10,0% Предприниматели надеются на стабильность в своих планах Жители города Ташкента 12,0% Стоимость жизни и давление в столице выше Пенсионеры 12,6% Самый чувствительный и обеспокоенный ростом цен слой населения Бизнес Джизакской области 11,9% Самый пессимистичный регион среди предпринимателей

Что беспокоит наших соотечественников и бизнес?

Основные факторы давления, которые могут нанести ущерб экономической стабильности и чаще всего упоминались респондентами, включают следующее: