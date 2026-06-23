Импорт Узбекистана вырос на 26,7% за четыре месяца
По данным Национального статистического комитета, в январе-апреле 2026 года объем импорта во внешнеторговом обороте Узбекистана составил 16,4 млрд долларов США. Это на 26,7% больше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.
За первые четыре месяца года Узбекистан осуществлял торговые связи с более чем 150 странами мира. В страну были импортированы различные товары и услуги.
Первое место по объему импорта занял Китай. Из этой страны было импортировано товаров и услуг на сумму 5,3 млрд долларов. Далее следуют Россия с 3,1 млрд долларов и Казахстан с 1,4 млрд долларов.
Ведущие страны по импорту в Узбекистан:
• Китай — 5,3 млрд долларов
• Россия — 3,1 млрд долларов
• Казахстан — 1,4 млрд долларов
• Республика Корея — 620,9 млн долларов
• Турция — 559,2 млн долларов
• Индия — 369,7 млн долларов
• Объединенные Арабские Эмираты — 361,1 млн долларов
• Германия — 359,2 млн долларов
• Беларусь — 274,8 млн долларов
• Туркменистан — 262,2 млн долларов
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