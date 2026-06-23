Импорт Узбекистана вырос на 26,7% за четыре месяца

По данным Национального статистического комитета, в январе-апреле 2026 года объем импорта во внешнеторговом обороте Узбекистана составил 16,4 млрд долларов США. Это на 26,7% больше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

За первые четыре месяца года Узбекистан осуществлял торговые связи с более чем 150 странами мира. В страну были импортированы различные товары и услуги.

Первое место по объему импорта занял Китай. Из этой страны было импортировано товаров и услуг на сумму 5,3 млрд долларов. Далее следуют Россия с 3,1 млрд долларов и Казахстан с 1,4 млрд долларов.

Ведущие страны по импорту в Узбекистан:

• Китай — 5,3 млрд долларов

• Россия — 3,1 млрд долларов

• Казахстан — 1,4 млрд долларов

• Республика Корея — 620,9 млн долларов

• Турция — 559,2 млн долларов

• Индия — 369,7 млн долларов

• Объединенные Арабские Эмираты — 361,1 млн долларов

• Германия — 359,2 млн долларов

• Беларусь — 274,8 млн долларов

• Туркменистан — 262,2 млн долларов