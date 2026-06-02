На 3 июня прогнозируется снижение курса доллара

·226·Экономика
На 3 июня прогнозируется снижение курса доллара
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Согласно прогнозам Telegram-канала «Bankir», курс доллара, действующий 3 июня, снизится примерно на 9–10 UZS.

Лучшие курсы продажи доллара в банках:

• Infinbank — 11 940 UZS.
• MKBank — 11 940 UZS.
• NBU — 11 920 UZS.
• Trastbank — 11 920 UZS.

Лучшие курсы покупки доллара в банках:

• Octobank — 11 960 UZS.
• Xalq banki — 11 960 UZS.
• Anorbank — 11 960 UZS.
• Asakabank — 11 960 UZS.

Курс может измениться в течение дня. Для уточнения актуального курса посетите официальные сайты банков.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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