Цена Bitcoin упала ниже 62 000 долларов, в сети Зкаш произошел сбой

·251·Экономика
Цена Bitcoin упала ниже 62 000 долларов, в сети Зкаш произошел сбой

На фоне предстоящей публикации важных данных по рынку труда США цена Bitcoin продолжила снижение, опустившись ниже отметки 62 000 долларов. Инвесторы ожидают экономических показателей, которые могут повлиять на будущие решения ФРС по процентным ставкам. Об этом сообщает Коиндеск.ком сообщает .

На фоне общего спада на рынке криптовалют технический сбой, обнаруженный в сети Зкаш, также вызвал беспокойство трейдеров. Эта ошибка вновь вывела на повестку дня дискуссии о безопасности криптоактивов, ориентированных на конфиденциальность.

В настоящее время Bitcoin и другие крупные криптоактивы, включая Ethereum и Solana, теряют в стоимости. Участники рынка внимательно следят за изменениями индексов Насдак и С&П 500, а также за уровнем инфляции в мировой экономике.

По мнению аналитиков, если отчет по рынку труда окажется сильнее ожиданий, курс УСД может вырасти, что окажет дополнительное давление на цену Bitcoin. Напротив, признаки замедления экономики могут спровоцировать новую волну роста на крипторынке.

BitcoinКриптовалютаЭкономикаБиржаZcash
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Laylo
«ZAMIN.UZ» редактор

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