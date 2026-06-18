Прогноз роста курса доллара на 19 июня

·4·Экономика
Прогноз роста курса доллара на 19 июня

Прогнозируется, что курс доллара, который будет действовать 19 июня, вырастет примерно на 33–34 сума. Об этом сообщил Телеграм-канал Банкир.

Лучшие курсы продажи доллара в банках:

• Анорбанк — 12 050 сумов.
• Инфинбанк — 12 050 сумов.
• Асакабанк — 12 050 сумов.
• Туронбанк — 12 050 сумов.

Лучшие курсы покупки доллара в банках:

• Хаётбанк — 12 050 сумов.
• Асакабанк — 12 060 сумов.
• Даврбанк — 12 060 сумов.
• Асиа Аллианке Банк — 12 060 сумов.

Курс может меняться в течение дня. Для уточнения актуального курса посетите официальные сайты банков.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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