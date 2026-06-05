Объявлены курсы валют на 8 июня

Центральный банк Узбекистана объявил официальные курсы иностранных валют на 8 июня 2026 года. Согласно им, доллар подорожал на 52,23 сума и составил 12 049,44 сума.

• Евро подорожал на 75,18 сума и составил 14 024,34 сума.

• Российский рубль подорожал на 2,4 сума и составил 163,92 сума.

• Фунт стерлингов подорожал на 102,72 сума и составил 16 224,57 сума.

• Японская иена подорожала на 0,28 сума и составила 75,33 сума.

• Швейцарский франк подорожал на 106,79 сума и составил 15 295,05 сума.

• Китайский юань подорожал на 9,53 сума и составил 1 780,70 сума.