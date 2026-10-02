Казахстанская спортсменка лишилась золотой медали из-за кроссовок

Казахстанская спортсменка Ясмина Токсанбаева первой завершила марафон на Азиатских играх, проходящих в японских городах Айти и Нагоя. Однако проведенная после соревнований проверка показала, что ее кроссовки не соответствуют установленным требованиям.

Как выяснилось, подошва кроссовок спортсменки оказалась на 3,5 миллиметра толще разрешенной нормы в 40 миллиметров. По этой причине результат Токсанбаевой был аннулирован, и она лишилась золотой медали.

Интересно, что, по данным Федерации легкой атлетики Казахстана, спортсменка проверяла свои кроссовки перед стартом. Тогда ей было разрешено участвовать в соревновании в этой обуви.

Таким образом, результат спортсменки, финишировавшей первой, был аннулирован из-за послефинишной проверки.