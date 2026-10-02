Мощность спутников SpaceX Стар Минд превысит показатели МКС

Илон Маск сообщил, что каждый аппарат AI1 из новой группировки спутников Стар Минд будет оснащен солнечными батареями мощностью более 250 кВ. Как пишет издание Иксбт.ком, этот показатель примерно на 20 процентов превышает энергию, вырабатываемую Международной космической станцией (МКС). Данное заявление было сделано в ответ на пост о масштабах космических аппаратов SpaceX. Об этом Иксбт.ком сообщает.

Согласно данным, эволюция космических устройств значительно ускоряется. Если размер аппаратов Starlink В1.5 составлял около 11 метров, то в версии В2 Mini этот показатель достиг 30 метров, а в версии В3 — 60 метров. Ожидается, что размах крыльев орбитальных спутников нового поколения AI1 превысит 75 метров.

Орбитальные вычислительные центры и технические возможности

Проект Стар Минд (Старминд) предполагает создание специальных орбитальных вычислительных узлов, предназначенных для выполнения задач искусственного интеллекта. Согласно параметрам, ранее представленным SpaceX и Илоном Маском, спутники AI1 будут обладать пиковой мощностью около 250 кВ при поддержке батарей. Их средняя мощность оценивается в диапазоне 160–210 кВ.

В эти гигантские устройства планируется устанавливать стойки NVIDIA Rubin НВЛ72 (72 GPU Rubin и процессоры Вера). Предусмотрены вывод аппаратов на солнечно-синхронную орбиту, охлаждение с помощью раскрывающихся жидкостных радиаторов и связь с системой Starlink через лазерные каналы.

Планы на будущее и альтернатива наземным центрам

Запуск прототипов проекта с помощью ракеты Starship запланирован на начало 2027 года. Серийное производство должно быть налажено к концу того же года, при этом оценивается возможность вывода на орбиту от 30 до 50 аппаратов за один полет.

Данная инициатива признается ответом на существующие ограничения наземных центров обработки данных (дата-центров). Космос обладает преимуществами в виде непрерывной солнечной энергии, вакуумной среды для отвода тепла и отсутствия необходимости в сложных согласованиях по землепользованию и электросетям.