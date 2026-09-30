Объявлены курсы валют на 1 октября
Центральный банк Узбекистана объявил официальные курсы иностранных валют на 1 октября 2026 года. Согласно документу, доллар снизился в цене на 12,42 сума и составил 11 808,76 сума.
• Евро подешевел на 15,28 сума и составил 13 404,12 сума. • Российский рубль подорожал на 1,72 сума и составил 142,16 сума. • Фунт стерлингов подорожал на 33,14 сума и составил 15 691,48 сума. • Японская иена подешевела на 0,02 сума и составила 75,20 сума. • Швейцарский франк подешевел на 38,68 сума и составил 14 149,01 сума. • Китайский юань подешевел на 2,17 сума и составил 1 761,29 сума.
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