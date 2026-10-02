Хосеп Мартинес: «В итальянском футболе огромный потенциал»

·30·Спорт
Хосеп Мартинес: «В итальянском футболе огромный потенциал»

Вратарь «Интера» Хосеп Мартинес, комментируя неудачи сборной Италии последних лет, подчеркнул, что в стране достаточно футбольного потенциала и талантливых игроков. Как сообщает Goal.com, опытный голкипер убежден, что кризис четырехкратных чемпионов мира связан не с физическими или техническими аспектами, а прежде всего с психологическими факторами. Об этом сообщает Goal.com.

Тот факт, что сборная Италии пропустила два чемпионата мира подряд, вызвал глубокий кризис доверия в команде. Тем не менее, руководство итальянского футбола пытается обновить состав и восстановить игровой стиль за счет привлечения молодых талантов. Испанский вратарь, выступающий в Серии А и хорошо знакомый с ведущими игроками Италии, высоко оценивает их возможности.

Конкуренция и психологическое восстановление

В интервью Ла Gazzetta делло Спорт Хосеп Мартинес дал позитивную оценку будущему итальянского футбола. По его словам, команде не хватает лишь четкой игровой модели и преодоления последствий непопадания на чемпионат мира.

«Честно говоря, я вижу в Италии огромный потенциал. Им нужно заново открыть определенную игровую модель, но с точки зрения качества проблем нет. В «Интере» и других клубах достаточно футболистов высокого уровня», — отметил Мартинес. По его мнению, главная задача — вернуть игрокам уверенность в собственных силах.

Личный успех и предстоящие испытания

Эти позитивные оценки совпали с важным событием в карьере Хосепа Мартинеса. Из-за травмы Жоана Гарсии 28-летний вратарь получил вызов в основной состав сборной Испании под руководством Луиса де ла Фуэнте. Он впервые с июля 2021 года вернулся в стан «красной фурии» и будет бороться за место в воротах вместе с Давидом Райей и Унаи Симоном.

Очередное серьезное испытание для нового поколения сборной Италии пройдет в Париже. В матче группы А1 Лиги наций итальянцы встретятся со сборной Франции. Выездная игра в Париже имеет важное значение не только для турнирной борьбы в группе, но и для улучшения психологического состояния команды и укрепления стремления к победам.

ИнтерИталияХосеп МартинесИспанияЛига наций
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор

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