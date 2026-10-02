Из-за ухода Роналду страница сборной Португалии за день потеряла 8,8 миллиона подписчиков

·52·Мир
Из-за ухода Роналду страница сборной Португалии за день потеряла 8,8 миллиона подписчиков

Официальная страница сборной Португалии в Instagram потеряла миллионы подписчиков всего за один день на фоне ситуации вокруг Криштиану Роналду.

Ранее на официальный аккаунт команды были подписаны 32,4 миллиона человек. Впоследствии этот показатель снизился до 23,6 миллиона. Таким образом, за сутки страница лишилась почти 8,8 миллиона подписчиков.

Массовые отписки произошли на фоне ситуации вокруг Роналду и главного тренера команды Жоржи Жезуша. Это еще больше усилило внимание к сборной Португалии.

В результате ситуация вокруг футболиста вызвала серьезные изменения не только в спортивной повестке, но и в аудитории сборной в социальных сетях.

Сборная ПортугалииКриштиану РоналдуЖоржи ЖезушInstagram
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор

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