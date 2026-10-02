Из старого смартфона Samsung Galaxy А90 5Г сделали мини-ПК

·52·Технологии
Из старого смартфона Samsung Galaxy А90 5Г сделали мини-ПК

Как сообщает издание иксбт.ком, популярный блогер ГамеРиг приобрел старый смартфон Samsung Galaxy А90 5Г с поврежденным экраном всего за 30 долларов США и превратил его в полноценный мини-компьютер. Этот необычный проект привлек внимание энтузиастов технологий, поскольку давать вторую жизнь старым устройствам и расширять их возможности становится актуальным трендом в современном ИТ-мире. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Смартфон, оснащенный процессором Snapdragon 855, созданным по 7-нм техпроцессу, а также 6 ГБ RAM и 128 ГБ встроенной памяти, технически все еще обладает хорошим потенциалом. Основой процесса трансформации стал режим Samsung ДеКс. Эта функция позволяет подключать совместимые смартфоны Galaxy к монитору, клавиатуре и мыши, используя их как полноценный рабочий стол.

В процессе работы над проектом блогер сначала проверил работоспособность устройства, а затем разобрал его. В результате смартфон был разделен на материнскую плату, плату питания и аккумулятор. Для компактного размещения всех компонентов был спроектирован специальный корпус, напечатанный на 3Д-принтере.

Конструкция необычного мини-компьютера

В небольшом шасси объемом всего 0,7 литра удалось успешно разместить системную плату смартфона, блок питания, аккумулятор, заводскую систему охлаждения и УСБ-концентратор. Также для удобного управления на корпус была выведена отдельная кнопка включения.

Мини-компьютер в новом обличии удивил многих своими возможностями. В частности, модифицированная система смогла без проблем запустить игру Минекрафт с частотой более 400 кадров в секунду (FPS). Это наглядно продемонстрировало, какие высокие результаты могут показывать мобильные процессоры даже спустя время.

Критика специалистов и пользователей

Тем не менее, проект вызвал жаркие дискуссии среди интернет-пользователей и породил определенные опасения. В частности, специалисты выразили претензии к конструкции системы охлаждения. Отсутствие вентиляционных отверстий в корпусе для циркуляции воздуха может привести к перегреву устройства в будущем.

Кроме того, критике подверглось размещение аккумулятора в столь тесном и закрытом пространстве. Некоторые пользователи сети отметили, что в целях безопасности стоило отказаться от внутреннего аккумулятора и использовать внешний источник питания.

SamsungМини-ПКMinecraftSnapdragonТехнологии
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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