Нападающий сборной Португалии Рафаэл Леау заявил, что для него большая честь надеть легендарный номер 7 в истории футбола страны. Как сообщает Goal.com, футболист поделился своими впечатлениями после матча Лиги наций против Дании. Это изменение стало одним из ключевых факторов уверенной победы команды. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Ответственность легендарного номера

После того как Криштиану Роналду внезапно покинул расположение сборной, задача надеть его освободившийся 7-й номер легла на Рафаэла Леау. Для футболиста, который обычно выступает в национальной команде под 17-м номером, это был очень ответственный шаг. Осознавая, что заменить пятикратного обладателя «Золотого мяча» и надеть его сакральный номер непросто, нападающий принял эту задачу с удовольствием.

В напряженном матче против Дании португальцы забили безответные мячи в ворота соперника и одержали победу со счетом 4:2. Леау выложился на поле на все сто и старался не уронить престиж легендарной футболки. Эта победа команды была признана одним из важных шагов в турнире.

Кумир детства и личное символическое значение

В послематчевом интервью прессе Рафаэл Леау подчеркнул, что это событие для него — не просто смена номера. Он не скрывал, что с детства считал Криштиану Роналду своим кумиром. «Надеть седьмой номер было для меня чем-то особенным, ведь Криштиану был моим кумиром с самого детства», — сказал футболист.

Он также отметил, что этот номер имеет значение и в его личной жизни. По словам Леау, его дети родились 7-го числа, что сделало это событие еще более символичным и радостным. Поэтому футболист выразил безграничное счастье от того, что надел эту футболку.

В сборной Португалии номер 7 на протяжении многих лет был символом беспрецедентных международных успехов и побед. Рафаэл Леау хорошо понимает огромные требования и ожидания, стоящие за этой футболкой. «Я сделал все возможное, чтобы проявить уважение к этому номеру и этой футболке», — заключил нападающий.