Удивительное явление: пустыня в Чили покрылась цветами после сильных дождей

Большая часть чилийской пустыни Атакама покрылась разноцветными цветами после обильных дождей, передает Ассокиатед Пресс. В регионе, считающемся самой сухой внеполярной пустыней в мире, проросли и зацвели миллионы семян и луковиц.

Сообщается, что в начале текущего года под влиянием погодного явления Эль-Ниньо в Атакаме прошли сильные осадки. Некоторые семена и луковицы находились под землей в спящем состоянии на протяжении десятилетий.

По данным Чилийской корпорации лесного хозяйства, в регионе зацвело более 200 видов растений. Такие растения, как красный и желтый нанюка, фиолетовые цветы, белый суспиро, оранжевый терсопело и гарра-де-леон, изменили пейзаж пустыни.

В июле и августе в некоторых районах выпало от 160 до 190 миллиметров осадков. Это стало одним из самых высоких показателей, зарегистрированных с начала наблюдений в 1950-х годах.

Площадь цветущей пустыни в этом году составила примерно 17 тысяч квадратных километров. В КОНАФ заявили, что это может стать самым масштабным и интенсивным сезоном цветения с 1997 года.

Ожидается, что до ноября для просмотра цветущей пустыни этот регион посетят около 300 тысяч туристов.