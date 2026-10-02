Ител А300+: бюджетный смартфон за 100 долларов со спутниковой связью

·3·Технологии
Ител А300+: бюджетный смартфон за 100 долларов со спутниковой связью

Рынок недорогих мобильных устройств пополнился еще одним необычным гаджетом. Компания Ител официально представила свой новый смартфон Ител А300+. Внешне напоминая типичного представителя бюджетного класса, это устройство выделяется совершенно неожиданными для своего ценового сегмента функциями, включая возможность спутниковой связи. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Уникальные возможности и технические характеристики

Согласно данным иксбт.ком, модель Ител А300+ станет первым устройством бренда в своей линейке, поддерживающим двусторонний обмен спутниковыми сообщениями. Для работы этой функции потребуются специальная совместимая СИМ-карта и особый тариф оператора связи. Запуск новой услуги запланирован на октябрь текущего года, однако производитель пока не раскрыл, какие спутниковые сети будут использоваться и в каких странах будет доступна технология.

Остальные технические возможности смартфона соответствуют его классу. В основе устройства лежит процессор MediaTek Хелио Г81 Ултимате. Объем оперативной памяти в зависимости от модификации составляет от 3 до 6 GB, а встроенной постоянной памяти — от 64 до 128 GB. Также предусмотрены возможности расширения памяти.

На передней панели расположен 6,78-дюймовый ИПС-дисплей с разрешением 720×1576 пикселей и частотой обновления 120 Hz. Это довольно высокий показатель для устройств бюджетного сегмента. Самое интересное, что на задней панели смартфона установлен дополнительный 2,01-дюймовый экран, предназначенный для отображения различных уведомлений и информации.

Автономность и дополнительные возможности

Одной из сильных сторон гаджета является его батарея. Ител А300+ оснащен огромным аккумулятором емкостью 7000 mAh. Этот источник питания, обеспечивающий длительную автономную работу, поддерживает быструю зарядку мощностью 22,5 Вт. Это позволяет быстро заряжать аккумулятор такой емкости.

Что касается возможностей фотосъемки, смартфон оснащен 13-мегапиксельной основной камерой и 8-мегапиксельной фронтальной камерой. Этих камер, достаточных для повседневных задач, хватает для успешной съемки простых кадров. В число дополнительных функций также входит современный модуль NFC, который упрощает бесконтактные платежи.

Корпус устройства защищен от пыли и влаги по стандарту ИП65. Стоимость смартфона Ител А300+, сочетающего в себе все эти передовые технологии и необычные функции, составляет около 100 долларов США. Это делает его еще более привлекательным для покупателей.

ItelСмартфонТехнологииНовостиГаджеты
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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