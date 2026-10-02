В Туркменистане национальные традиции и конный спорт в очередной раз превратились в яркое торжество государственного масштаба! Национальный лидер Туркменистана, председатель Халк Маслахаты, а также главный «народный коневод» и «искусный наездник» страны Аркадаг Гурбангулы Бердымухамедов принял участие в очередных конных скачках и одержал абсолютную победу. Роскошный главный приз — автомобиль Range Rover Спорт, представленный президентом Сердаром Бердымухамедовым, неожиданно нашел своего владельца. И так, на какой лошади Аркадаг пришел к финишу первым и кому достался дорогой внедорожник?

«Дахн» внука и победа Аркадага

Главный всадник страны и на этот раз не оставил своим соперникам никаких шансов:

Семейная традиция: Гурбангулы Бердымухамедов вышел на скачки на породистом скакуне по кличке «Дахн» , за которым ухаживал его внук — молодой коневод Керимгулы Бердымухамедов;

Абсолютное первое место: Искусный наездник с большим мастерством преодолел дистанцию, первым пересек финишную линию и завоевал золотую медаль;

Царский главный приз: По завершении скачек президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов лично вручил ключи от роскошного автомобиля Range Rover Спорт последней модификации победившему всаднику.

Роскошный внедорожник отправился в воинскую часть

«Дорогой автомобиль Range Rover Спорт, полученный за победу, Аркадаг Гурбангулы Бердымухамедов передал Министерству обороны страны, а точнее — в распоряжение воинской части, где проходит срочную воинскую службу его внук, сержант Керимгулы Бердымухамедов».

Таким образом, роскошная машина, выигранная в конных скачках, была направлена непосредственно для нужд военнослужащих и обороны.

Детали скачек и награды (Таблица)

Показатель / Фактор Детали и официальный статус Всадник-победитель Гурбангулы Бердымухамедов (Аркадаг, национальный лидер, председатель Халк Маслахаты) Лошадь на соревнованиях «Дахн» (ухаживающий: внук Керимгулы Бердымухамедов) Занятое место 1-е место (Абсолютный чемпион) Врученная награда Автомобиль Range Rover Спорт (от президента Сердара Бердымухамедова) Дальнейшая судьба подарка Передан воинской части Министерства обороны, где служит его внук сержант Керимгулы

Как вы оцениваете то, что выигранный Аркадагом роскошный автомобиль Range Rover Спорт был передан воинской части, где служит его собственный внук?ковы ваши впечатления от подобных скачек?

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