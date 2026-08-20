21 августа ожидается рост курса доллара

·53·Экономика
21 августа ожидается рост курса доллара

Курс доллара, действующий 21 августа, как ожидается, вырастет на 45–46 сумов. Об этом сообщил Telegram-канал Bankir.

Лучшие курсы продажи долларов банкам:

• Asia Alliance Bank — 11 795 сумов.
Anor Bank — 11 790 сумов.
• Invest Finance Bank — 11 790 сумов.
• NBU — 11 790 сумов.
UniversalBank — 11 790 сумов.

Лучшие курсы покупки долларов у банков:

• Anor Bank — 11 850 сумов.
• Invest Finance Bank — 11 850 сумов.
• UniversalBank — 11 850 сумов.
KapitalBank — 11 850 сумов.

В течение дня курс может измениться. Для уточнения актуального курса посетите официальные сайты банков.

Asia Alliance BankAnor BankInvest Finance BankKapitalBankUniversalBank
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Объявлены курсы валют на 20 августаОбъявлены курсы валют на 20 августаВчера, 18:36Какие послабления предпринимателям предоставляет подписанный президентом закон?Какие послабления предпринимателям предоставляет подписанный президентом закон?Вчера, 12:06Ожидается снижение курса доллара 20 августаОжидается снижение курса доллара 20 августаВчера, 11:25Объявлены курсы валют на 19 августаОбъявлены курсы валют на 19 августа18.08, 18:33Корейские технологии повышают племенную ценность крупного рогатого скота в УзбекистанеКорейские технологии повышают племенную ценность крупного рогатого скота в Узбекистане18.08, 15:37Ожидается снижение курса доллара 19 августаОжидается снижение курса доллара 19 августа18.08, 13:30
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Экономика новости

Объявлены валютные курсы на 13 августа
Объявлены валютные курсы на 13 августа
Границы закрыты: Узбекистан и Пакистан выбрали путь в обход Афганистана
Границы закрыты: Узбекистан и Пакистан выбрали путь в обход Афганистана
Объявлены курсы валют на 4 августа
Объявлены курсы валют на 4 августа
Объявлены курсы валюat на 3 августа
Объявлены курсы валюat на 3 августа
Объявлены курсы валют на 10 августа
Объявлены курсы валют на 10 августа
18 августа ожидается снижение курса доллара
18 августа ожидается снижение курса доллара
12 августа ожидается снижение курса доллара
12 августа ожидается снижение курса доллара
Ожидается снижение курса доллара 14 августа
Ожидается снижение курса доллара 14 августа