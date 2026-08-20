21 августа ожидается рост курса доллара
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• Asia Alliance Bank — 11 795 сумов.
• Anor Bank — 11 850 сумов.
Курс доллара, действующий 21 августа, как ожидается, вырастет на 45–46 сумов. Об этом сообщил Telegram-канал Bankir.
Лучшие курсы продажи долларов банкам:
• Asia Alliance Bank — 11 795 сумов.
• Anor Bank — 11 790 сумов.
• Invest Finance Bank — 11 790 сумов.
• NBU — 11 790 сумов.
• UniversalBank — 11 790 сумов.
Лучшие курсы покупки долларов у банков:
• Anor Bank — 11 850 сумов.
• Invest Finance Bank — 11 850 сумов.
• UniversalBank — 11 850 сумов.
• KapitalBank — 11 850 сумов.
В течение дня курс может измениться. Для уточнения актуального курса посетите официальные сайты банков.
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