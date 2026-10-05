«Прием в Белом доме и загадочный финал: Шивон Зилис объявила о расставании с Илоном Маском

В личной жизни самого богатого человека мира, миллиардера и изобретателя Илона Маска произошел очередной неожиданный и громкий поворот. Топ-менеджер компании по производству мозговых чипов Neuralink, основанной Маском, и мать четверых детей миллиардера Шивон Зилис объявила о полном прекращении их семейных отношений.

Как рассказала Зилис, это резкое решение было принято именно по инициативе Илона Маска, что стало для нее совершенно неожиданным ударом.

«Мне это тяжело переносить»: прощальное обращение Зилис

Шивон Зилис оставила искреннее и полное боли заявление на своей официальной странице в сети Кс (бывший Twitter):

«Безмерно благодарна за наших детей. Они делают каждый день моей жизни самым счастливым! От всей души надеюсь и прошу о том, чтобы мы с Илоном оставались хорошими друзьями и заботливыми родителями для наших детей. Происходящее дается мне очень тяжело, но я всегда буду переживать за “И” (Илона) и каждую секунду желать ему счастья. Удачи тебе, Илон. Само существование такого человека, как ты, в этом мире — уже большая удача для человечества».

Вскрылась последняя переписка: всего за несколько дней до этого звучали признания в любви

Опубликованные Зилис скриншоты личной переписки подтверждают, что отношения пары остыли совершенно неожиданно:

«Я тоже тебя люблю»: Всего за несколько дней до расставания Маск признавался в любви своей избраннице и писал ей нежные смс-сообщения;

Ужин в Белом доме: В переписке миллиардер подчеркивал, что сильно сожалеет о том, что не пригласил Зилис на официальный ужин в резиденцию президента США — Белый дом;

Внезапно оборвавшаяся связь: Прошло совсем немного времени, как миллиардер принял одностороннее решение полностью прекратить отношения.

Маск хранит молчание и отписался в соцсети

Сам Илон Маск пока никак официально не прокомментировал расставание. Однако интернет-пользователи обратили внимание на то, что миллиардер официально удалил Шивон Зилис из списка читаемых им аккаунтов (фолловинг) в своей социальной сети.

Столь быстрое и загадочное завершение отношений Маска и Зилис, которых считали одной из самых влиятельных пар мира высоких технологий, превратилось в самую обсуждаемую личную драму в мировых СМИ и в кругах Кремниевой долины.