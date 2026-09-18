Опубликованы курсы валют на 21 сентября

·33·Экономика
Опубликованы курсы валют на 21 сентября

Центральный банк Узбекистана объявил официальные курсы иностранных валют на 21 сентября 2026 года. Согласно документу, доллар подорожал на 6,22 сума и составил 11 839,59 сума.

• Евро подешевел на 8,26 сума и составил 13 569,35 сума.

• Российский рубль подорожал на 0,63 сума и составил 140,42 сума.

• Фунт стерлингов подешевел на 17,74 сума и составил 15 803,48 сума.

• Японская иена подешевела на 0,9 сума и составила 75,01 сума.

• Швейцарский франк подорожал на 5,8 сума и составил 14 342,33 сума.

• Китайский юань подорожал на 3,54 сума и составил 1 767,71 сума.

Центральный банк Узбекистанакурсы валют21 сентября 2026доллар
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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