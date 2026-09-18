Опубликованы курсы валют на 21 сентября
Центральный банк Узбекистана объявил официальные курсы иностранных валют на 21 сентября 2026 года. Согласно документу, доллар подорожал на 6,22 сума и составил 11 839,59 сума.
• Евро подешевел на 8,26 сума и составил 13 569,35 сума.
• Российский рубль подорожал на 0,63 сума и составил 140,42 сума.
• Фунт стерлингов подешевел на 17,74 сума и составил 15 803,48 сума.
• Японская иена подешевела на 0,9 сума и составила 75,01 сума.
• Швейцарский франк подорожал на 5,8 сума и составил 14 342,33 сума.
• Китайский юань подорожал на 3,54 сума и составил 1 767,71 сума.
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