Травма Эрлинга Холанда вызвала серьезное беспокойство у Манчестер Сити

Эрлинг Холанд, выступающий за сборную Норвегии, покинул поле, прихрамывая, во время матча Лиги наций УЕФА против Португалии, что обеспокоило тренерский штаб «Манчестер Сити». Как сообщает Goal.com, во втором тайме встречи в Лиссабоне нападающий почувствовал боль и попросил о замене, что произошло в самый неподходящий момент для английского гранда. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Впереди у «Манчестер Сити» очень ответственные и решающие матчи. Команде предстоит выездная игра против «Ливерпуля» в рамках Английской Премьер-лиги, а также встреча с «Пари Сен-Жермен» в Лиге чемпионов. Выбывание из строя главного бомбардира, который с начала сезона уже успел забить семь голов, может значительно снизить атакующий потенциал команды.

Неудачный вечер для Норвегии

Матч в Лиссабоне завершился для норвежцев позорно не только из-за травмы Холанда, но и по результату. Подопечные Столе Сольбаккена проиграли Португалии со счетом 1:2. Несмотря на то, что гости открыли счет в матче, они не выдержали давления соперника, потерпели третье поражение подряд и остались на последнем месте в группе А4.

Тот факт, что Эрлинг Холанд, замененный на 67-й минуте, покинул поле самостоятельно, без посторонней помощи, стал небольшим утешением для болельщиков в этой непростой ситуации. Он обнял вышедшего на замену игрока и с улыбкой направился на скамейку запасных. Тем не менее, беспокойство сохраняется до тех пор, пока не станут известны результаты медицинского обследования.

Тяжелое испытание для тренера