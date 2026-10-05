Нападающий «Манчестер Сити» и сборной Норвегии Эрлинг Холанд устанавливает рекорды в своей стране не только на футбольном поле, но и меняет динамику всего потребительского рынка. По сообщению авторитетного британского издания талкСПОРТ, участие звездного форварда привело к резкому и беспрецедентному росту продаж обычной моркови по всей Норвегии.

Аналитики продовольственного рынка расценивают это явление как феномен современного маркетинга — мощное психологическое влияние, которое известные спортсмены оказывают на привычки общества.

+600 тонн продукции и 25-процентный скачок

Согласно расчетам, опубликованным ведущим норвежским специалистом по продовольствию Иселин Саген, показатели удивили даже экспертов:

Рост на 25 процентов: в июле 2026 года объемы продаж моркови в стране увеличились ровно на четверть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года;

Дополнительные 600 тонн: для удовлетворения потребительского спроса на рынок было поставлено примерно на 600 тонн моркови больше, чем обычно.

Холанд в грузовике: Как сработал рекламный ролик?

Саген подчеркивает, что за этим неожиданным скачком стоит масштабная рекламная кампания с непосредственным участием Эрлинга Холанда:

Содержание ролика: в видеоролике, который регулярно транслировался по местному телевидению накануне матчей чемпионата мира, запечатлено, как Холанд едет в грузовике и с аппетитом ест морковь;

Пример для молодежи: «Научно доказать, что это исключительно его заслуга, сложно, но факт остается фактом: Холанд является огромным примером для молодежи и взрослых в Норвегии. Многие подражают его образу жизни, питанию и диете. Он был в центре этой кампании, и результат оказался налицо», — прокомментировала ситуацию Иселин Саген.

Высокая результативность и на поле

26-летний норвежский нападающий, ставший пропагандистом правильного питания и здорового образа жизни, безупречно выполняет роль «голевой машины» и на зеленом поле:

в текущем сезоне Холанд забил 5 голов в первых 5 матчах Английской Премьер-лиги;

на данный момент форвард уверенно удерживает единоличное лидерство в гонке бомбардиров АПЛ.

Феномен Эрлинга Холанда в очередной раз доказал, что статус истинной глобальной суперзвезды не только привлекает миллионы болельщиков на стадионы, но и способен легко формировать тренды здорового питания в масштабах целой страны.