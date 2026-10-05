«Манчестер Сити» в тревоге: Эрлинг Холанд получил травму в матче против Португалии

Напряженное противостояние между сборными Португалии и Норвегии в рамках 4-го тура Лиги наций УЕФА завершилось серьезной тревогой для болельщиков «Манчестер Сити» и скандинавской сборной. 26-летний главный звездный игрок сборной Норвегии Эрлинг Холанд был вынужден досрочно покинуть поле во втором тайме из-за травмы.

Эта потеря может нанести прямой удар не только по результату Норвегии в матче, но и по важнейшим предстоящим играм «горожан».

Сигнал на 67-й минуте и победный гол Португалии

В матче, прошедшем в Лиссабоне, Холанд оказался в тисках португальской обороны и не смог забить гол:

Вынужденная замена: В середине второго тайма 26-летний нападающий жестом дал понять скамейке запасных, что не сможет продолжить игру, и на 67-й минуте уступил свое место Йоргену Странду Ларсену (прим: Йоргену Стрэнду Ларсену);

Нарушение динамики игры: В момент ухода Холанда с поля счет был 1:1 (единственный гол в составе Норвегии забил защитник Кристоффер Айер);

Гол проигрыша: После ухода нападающего давление соперника усилилось, и на 79-й минуте Португалия забила второй гол, вырвав победу со счетом 2:1.

Медицинский штаб сборной Норвегии проводит первичный осмотр состояния форварда. Насколько серьезна травма и каковы сроки восстановления, будет объявлено официально после детального медицинского обследования.

Большая паника накануне суперматча против «Ливерпуля»

Выбытие Холанда произошло в самый неподходящий момент для подопечных Пепа Гвардиолы:

Центральный бой: Согласно календарю Английской Премьер-лиги, 11 октября «Манчестер Сити» должен выйти на поле в важнейшем матче против своего принципиального соперника — «Ливерпуля»;

Головная боль в атаке: Сможет ли норвежский бомбардир вернуться в строй до этой встречи грандов, пока остается под большим вопросом.

Если медицинские заключения окажутся серьезнее, чем ожидалось, «Манчестер Сити» придется играть в центральном матче чемпионской гонки без своей главной гол-машины.