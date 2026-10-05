Лионель Месси готовится к своему последнему матчу за сборную Аргентины

·3·Спорт
Лионель Месси готовится к своему последнему матчу за сборную Аргентины

Как сообщает Goal.com, Лионель Месси присоединился к тренировочному сбору национальной команды Аргентины на базе в Эсейсе, Буэнос-Айрес, и начал подготовку к историческому прощальному матчу против сборной Бенина, который состоится во вторник. Обладатель восьми «Золотых мячей» готовится в последний раз надеть футболку «Альбиселесте», чтобы достойно завершить свою славную 21-летнюю международную карьеру. Об этом сообщает Goal.com.

Сообщается, что 39-летний нападающий прибыл в расположение команды в воскресенье и приступил к тренировкам перед торжественной встречей на стадионе «Монументаль». Команда под руководством Лионеля Скалони подошла к этой игре в отличном настроении, так как ранее сборная разгромила Боливию со счетом 4:0, а Буркина-Фасо — 7:0. В воскресенье вечером команда собралась на традиционный ужин асадо.

Достойное завершение исторической карьеры

К матчу во вторник нападающий подойдет в статусе абсолютного рекордсмена: на его счету 207 матчей и 125 голов за сборную. Этот грандиозный результат становится еще более значимым благодаря победам на чемпионате мира, двум Кубкам Америки и Финалиссиме. Говоря о причинах организации этого шоу, которое посетят 85 тысяч зрителей, президент Ассоциации футбола Аргентины Клаудио Тапия заявил: «Мы приняли это решение, чтобы подарить лучшему футболисту мира, символу нашей сборной и нашему капитану Лионелю Андресу Месси достойное прощание на его Родине».

Вечер на стадионе «Ривер Плейт» запланирован как настоящий праздник. Ожидается, что ключевые лидеры команды Джованни Ло Чельсо, Родриго Де Пауль и Николас Отаменди выйдут на поле вместе с легендой под десятым номером. Также Леандро Паредес, несмотря на 10-матчевую дисквалификацию от ФИФА после финала чемпионата мира 2026 года, поддержит товарища по команде с трибун. Однако праздник пропустят победители катарского мундиаля Пауло Дибала и Науэль Молина, так как клуб «Рома» не разрешил им отправиться в поездку.

Специальная форма и планы на будущее

Для прощального матча против Бенина сборная Аргентины выйдет в специальной разовой форме с изображением Майского солнца и лавровых ветвей, обрамляющих легендарный десятый номер. После завершения встречи в столице Месси вновь сосредоточится на играх за «Интер Майами». Его действующий контракт с клубом рассчитан до конца сезона MLS 2028 года.

Для главного тренера Лионеля Скалони основное внимание теперь сосредоточено на адаптации молодого поколения и обновлении состава перед циклом следующих крупных турниров. В то время как эра Месси подходит к концу, аргентинский футбол готовится открыть новую страницу.

Лионель МессиАргентинаБенинФутболИнтер Майами
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор

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