В Узбекистане предложен отдельный законодательный режим для коммерческой аренды

·10·Экономика
В Узбекистане предложен отдельный законодательный режим для коммерческой аренды

В Узбекистане может быть введён отдельный правовой режим, обеспечивающий равную защиту интересов предпринимателей-арендаторов и собственников нежилых помещений и коммерческих зданий. Инициатива, выдвинутая основателем сети супермаркетов «Korzinka» Zafar Hoshimov, направлена на решение проблем необоснованного повышения арендной платы и одностороннего расторжения договоров, с которыми сталкиваются многие владельцы бизнеса.

Основные проблемы, с которыми сталкиваются предприниматели

Распространённая проблема в деловой практике заключается в том, что арендатор берёт в аренду пустующее или заброшенное помещение, ремонтирует его за свой счёт, а с помощью рекламы и маркетинга формирует поток клиентов. Однако после того, как торговая точка начинает приносить доход, собственник здания из-за краткосрочного договора необоснованно резко повышает арендную плату или выселяет арендатора, присваивая уже сформированную бизнес-среду.

Кроме того, практика официального указания в договоре небольшой суммы с оплатой оставшейся части наличными «в конверте» оставляет обе стороны без правовой защиты.

Основные направления новой инициативы в сфере коммерческой аренды

Направление

Предусматриваемые механизмы и изменения

Сроки договоров

Увеличение срока действия и правовой стабильности договоров коммерческой аренды

Защита инвестиций

Гарантирование средств, вложенных в ремонт, оснащение и развитие здания

Контроль цен и расторжения договоров

Правовая защита от резкого повышения арендной платы и необоснованного расторжения договора

Прозрачность

Отказ от неофициальных («конвертных») платежей и полный вывод рынка аренды из «тени»

Поручение Президента

Правительству поручено в течение 2 месяцев разработать конкретные законодательные предложения

Поддержка Президента и двухмесячный срок

Президент Shavkat Mirziyoyev одобрил данную инициативу и поручил правительству в течение двух месяцев провести широкое общественное обсуждение с участием представителей бизнес-сообщества, а также подготовить пакет конкретных предложений по введению специального правового режима коммерческой аренды. В настоящее время этот вопрос находится на стадии обсуждения в качестве законопроекта.

Как вы считаете, сможет ли принятие отдельного закона о коммерческой аренде действительно сделать отношения между собственниками, сдающими помещения в аренду, и владельцами бизнеса более справедливыми?

Оставляйте в комментариях свой опыт и предложения, а также немедленно поделитесь этой важной инициативой со всеми своими партнёрами в сфере бизнеса!

УзбекистанЗафар ХашимовKorzinkaШавкат Мирзиёев
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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