Новая эпоха в профессиональном образовании: новое положение о приеме, оценивании и найме педагогов

·39·Узбекистан
Новая эпоха в профессиональном образовании: новое положение о приеме, оценивании и найме педагогов

В Узбекистане внедрена новая комплексная правовая база с целью приведения системы подготовки специалистов среднего звена в соответствие с требованиями времени, прямого связывания качества профессионального образования с потребностями рынка труда. Постановлением Кабинета Министров № 526 от 29 сентября 2026 года официально утвержден ряд фундаментальных положений, регулирующих важные процессы в сфере.

Эти новые документы устанавливают единые и обязательные стандарты для всех организаций профессионального образования в стране.

Что утверждено постановлением правительства?

В рамках нового постановления вступили в силу подробные положения по четырем основным направлениям системы:

  • Положение о профессиональном образовании: определяет порядок общей деятельности учреждений;

  • Порядок приема на учебу: новые прозрачные алгоритмы приема абитуриентов и молодежи в организации;

  • Конкурсный наем педагогических кадров: механизм привлечения в сферу исключительно квалифицированных и прошедших испытания специалистов;

  • Порядок оценки знаний учащихся: новые критерии оценивания, направленные на выявление практических навыков и компетенций, а не теории.

Рынок труда и принцип «обучения в течение всей жизни»

Согласно требованиям документа, процесс профессионального образования теперь будет опираться не просто на теоретические программы, а строго на следующие приоритетные направления:

  • Заказы работодателей: специалисты обучаются на основе перспектив развития экономики, технических и технологических трендов, а также реальных предложений работодателей;

  • Непрерывное образование: внедряется концепция «обучения в течение всей жизни», граждане получают возможность повысить квалификацию или освоить новую специальность в любом возрасте;

  • Поэтапная система образования: в организациях профессионального образования запускаются программы начального, среднего и средненаучного профессионального образования. Техникумы же превращаются в центры непосредственной подготовки кадров среднего звена, развития практических навыков и непрерывного повышения квалификации мастеров производственного обучения.

Четкие термины и гарантия инклюзивного образования

В положении впервые была дана правовая определенность ряду важных понятий в сфере. В частности, четко определены границы таких терминов, как «академический должник», «техникум-заказчик», «квалификация», «компетенция» и «навык».

Кроме того, в документе особое внимание уделено развитию программ инклюзивного образования для лиц с инвалидностью:

  • Будут разработаны адаптированные специальные учебные планы;

  • Будут приняты современные педагогические подходы и меры дополнительной психолого-материальной поддержки.

Трехмесячный срок и личный контроль

В связи с принятием новых положений ряд прежних устаревших правительственных документов признан утратившими силу.

Министерству высшего образования, науки и инноваций поручено в трехмесячный срок полностью привести все ведомственные нормативно-правовые акты в соответствие с данным постановлением и провести широкую разъяснительную работу среди общественности. Контроль за полным и безупречным исполнением постановления возложен лично на министра высшего образования, науки и инноваций Конгратбая Шарипова.

Постановление Кабинета Министров № 526 от 29 сентября 2026 годаПоложение о профессиональном образованииМинистерство высшего образованиянауки и инновацийКонгратбай Шарипов
Поделиться:
Telegram-каналСледить в Google
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Победители конкурса «Учитель года»: 208 педагогов получат премии по 616 млн сумовПобедители конкурса «Учитель года»: 208 педагогов получат премии по 616 млн сумов19 сентября 21:31Зарплата выше 2000 долларов и новая государственная премия: Президент встретился с педагогамиЗарплата выше 2000 долларов и новая государственная премия: Президент встретился с педагогами1 октября 16:34Новый порядок признания сертификатов: 75% баллов за сертификат Б1Новый порядок признания сертификатов: 75% баллов за сертификат Б14 июня 15:38Официально стартовал процесс приема в вузы и учреждения профессионального образованияОфициально стартовал процесс приема в вузы и учреждения профессионального образования5 июня 12:29Будут запущены новые культурные кластеры и реформы в сфере образованияБудут запущены новые культурные кластеры и реформы в сфере образования24 апреля 09:49Уволенным выплатят деньги и за третий месяцУволенным выплатят деньги и за третий месяцСегодня 14:03
ОбъявленияДля сотрудничества
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Узбекистан новости

Важная хорошая новость для заемщиков: вводится строгий запрет!
Важная хорошая новость для заемщиков: вводится строгий запрет!
Нега О‘збекистонда о‘г‘ил болалар кизлардан ко‘прок туг‘илмокда?
Нега О‘збекистонда о‘г‘ил болалар кизлардан ко‘прок туг‘илмокда?
«Прошло десять лет, давайте присвоим звание полковника!»: неожиданная и душевная беседа с Президентом
«Прошло десять лет, давайте присвоим звание полковника!»: неожиданная и душевная беседа с Президентом
Завтра в некоторых регионах могут пройти сильный дождь и снег
Завтра в некоторых регионах могут пройти сильный дождь и снег
Сколько премий ожидается учителям 1 октября?
Сколько премий ожидается учителям 1 октября?
Два важных назначения: Самандар Садуллаев и Пулат Бобожонов получили новые обязанности
Два важных назначения: Самандар Садуллаев и Пулат Бобожонов получили новые обязанности
Некоторые работники могут выйти на пенсию досрочно
Некоторые работники могут выйти на пенсию досрочно
МкДоналд'с приходит в Узбекистан: в Ташкенте откроется первый ресторан
МкДоналд'с приходит в Узбекистан: в Ташкенте откроется первый ресторан