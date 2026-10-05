Новая эпоха в профессиональном образовании: новое положение о приеме, оценивании и найме педагогов

В Узбекистане внедрена новая комплексная правовая база с целью приведения системы подготовки специалистов среднего звена в соответствие с требованиями времени, прямого связывания качества профессионального образования с потребностями рынка труда. Постановлением Кабинета Министров № 526 от 29 сентября 2026 года официально утвержден ряд фундаментальных положений, регулирующих важные процессы в сфере.

Эти новые документы устанавливают единые и обязательные стандарты для всех организаций профессионального образования в стране.

Что утверждено постановлением правительства?

В рамках нового постановления вступили в силу подробные положения по четырем основным направлениям системы:

Положение о профессиональном образовании: определяет порядок общей деятельности учреждений;

Порядок приема на учебу: новые прозрачные алгоритмы приема абитуриентов и молодежи в организации;

Конкурсный наем педагогических кадров: механизм привлечения в сферу исключительно квалифицированных и прошедших испытания специалистов;

Порядок оценки знаний учащихся: новые критерии оценивания, направленные на выявление практических навыков и компетенций, а не теории.

Рынок труда и принцип «обучения в течение всей жизни»

Согласно требованиям документа, процесс профессионального образования теперь будет опираться не просто на теоретические программы, а строго на следующие приоритетные направления:

Заказы работодателей: специалисты обучаются на основе перспектив развития экономики, технических и технологических трендов, а также реальных предложений работодателей;

Непрерывное образование: внедряется концепция «обучения в течение всей жизни», граждане получают возможность повысить квалификацию или освоить новую специальность в любом возрасте;

Поэтапная система образования: в организациях профессионального образования запускаются программы начального, среднего и средненаучного профессионального образования. Техникумы же превращаются в центры непосредственной подготовки кадров среднего звена, развития практических навыков и непрерывного повышения квалификации мастеров производственного обучения.

Четкие термины и гарантия инклюзивного образования

В положении впервые была дана правовая определенность ряду важных понятий в сфере. В частности, четко определены границы таких терминов, как «академический должник», «техникум-заказчик», «квалификация», «компетенция» и «навык».

Кроме того, в документе особое внимание уделено развитию программ инклюзивного образования для лиц с инвалидностью:

Будут разработаны адаптированные специальные учебные планы;

Будут приняты современные педагогические подходы и меры дополнительной психолого-материальной поддержки.

Трехмесячный срок и личный контроль

В связи с принятием новых положений ряд прежних устаревших правительственных документов признан утратившими силу.

Министерству высшего образования, науки и инноваций поручено в трехмесячный срок полностью привести все ведомственные нормативно-правовые акты в соответствие с данным постановлением и провести широкую разъяснительную работу среди общественности. Контроль за полным и безупречным исполнением постановления возложен лично на министра высшего образования, науки и инноваций Конгратбая Шарипова.