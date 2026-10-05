Уволенным выплатят деньги и за третий месяц

В Узбекистане установлены дополнительные финансовые гарантии для работников, с которыми трудовой договор был прекращен по отдельным основаниям и которые не смогли найти новую работу. Согласно новому порядку, лицу, отвечающему установленным требованиям, после увольнения может выплачиваться среднемесячная заработная плата с прежнего места работы и за третий месяц.

Данный порядок утвержден постановлением Кабинета Министров № 519 от 28 сентября 2026 года.

Имеется важное условие для получения денег

Новый порядок применяется не автоматически ко всем уволенным работникам.

Работник, чей трудовой договор был прекращен по отдельным основаниям, предусмотренным законом, должен в течение 30 календарных дней после увольнения обратиться через Единый портал интерактивных государственных услуг.

Местный орган по труду рассматривает документы, регистрирует лицо в качестве гражданина, ищущего работу, и отправляет об этом справку с QR-кодом.

После двухмесячной гарантии покрывается и третий месяц

В действующем трудовом законодательстве предусмотрена гарантия сохранения среднего заработка в период поиска работы для сотрудника, уволенного по определенным основаниям.

Обычно эта гарантия применяется максимум на два месяца с учетом выходного пособия. Если сотрудник в установленный срок зарегистрируется в местном органе по труду в качестве лица, ищущего работу, он получает право на получение среднемесячной заработной платы с прежнего места работы и за третий месяц.

Нельзя затягивать с подачей заявления

Одно из важнейших условий в новом порядке — 30 календарных дней.

То есть, обратиться через ЕПИГУ необходимо в течение 30 дней со дня прекращения трудового договора. Как установлено в постановлении, заявления, поданные по истечении этого срока, не рассматриваются.

После принятия заявления орган по труду регистрирует гражданина в качестве лица, ищущего работу. Принимаются меры по подбору ему подходящей работы.

Если сотрудник не найдет работу и до третьего месяца, он может обратиться на прежнее место работы на основании справки, выданной органом по труду, и получить среднюю заработную плату за третий месяц. В постановлении для этого также установлен отдельный срок — обратиться на прежнее место работы нужно в течение 5 рабочих дней после получения справки.

Государственная услуга оказывается бесплатно

С граждан не взимается государственная пошлина или иная плата за пользование данной услугой.

Таким образом, новый механизм направлен на поддержку граждан, которые уволились и не смогли в короткие сроки найти новую работу. Однако для использования этой возможности необходимо, чтобы сотрудник соответствовал основаниям, установленным законодательством, и строго соблюдал сроки обращения.

Важная новость для уволенных

Значение нового порядка заключается в том, что уволенный работник получает дополнительную финансовую защиту в период поиска нового источника дохода.

Однако еще раз следует подчеркнуть самый важный аспект: средняя заработная плата за третий месяц не выплачивается автоматически. Для этого обязательно должны быть выполнены установленные основания, соблюден 30-дневный срок обращения и требование о регистрации в качестве лица, ищущего работу.

А новый порядок создает дополнительную финансовую опору для уволенного гражданина в самый тяжелый период — когда он расстался со старым местом работы, но еще не нашел новую.