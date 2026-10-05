В Китае дети катались на кабеле сверхмощной зарядной станции BYD

Необычный инцидент в китайском городе Наньнин вызвал широкое обсуждение в социальных сетях. На общественной сверхмощной зарядной станции BYD Мегаватт Флаш Чаргинг дети использовали тяжелый подвесной кабель в качестве качелей. Видеозаписи этого происшествия быстро распространились в интернете, вызвав справедливое возмущение автолюбителей и экспертов. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Как пишет издание Иксбт.ком, на кадрах, снятых очевидцами, видно, как двое детей крепко держатся за зарядный коннектор и раскачиваются, оторвав ноги от земли. Эта опасная игра могла создать серьезную угрозу не только жизни детей, но и целостности дорогостоящего оборудования.

Технические характеристики и назначение подвесной системы

Данная зарядная станция предназначена для передачи сверхвысокой мощности, поэтому ее кабель значительно тяжелее, чем у обычных устройств. Система работает на архитектуре 1000 В и способна передавать мощность до 1000 кВт при силе тока 1000 А. Аппаратная платформа оборудования рассчитана на пиковые значения до 1500 кВт.

Для обеспечения высокого тока в станции используется сложная система жидкостного охлаждения, что еще больше увеличивает вес кабеля. Чтобы облегчить нагрузку и предотвратить касание кабеля с землей, инженеры использовали конструкцию верхнего подвеса с пружинным механизмом.

Реакция BYD и меры безопасности

После того как инцидент стал вирусным, представители BYD заявили, что использование оборудования подобным образом строго запрещено. Специалистам компании было поручено немедленно провести проверку станции и усилить контроль в общественных местах.

Эксперты поясняют, что в режиме ожидания силовые контакторы станции разомкнуты, а высокое напряжение подается только после подключения к электромобилю и прохождения всех проверок безопасности. Поэтому, хотя риск поражения током в данной ситуации относительно невелик, основная опасность заключается в механических повреждениях.

Раскачивание детей на кабеле создает поперечные и циклические нагрузки на подвесной механизм, точки крепления и сам кабель. Внутри линии с жидкостным охлаждением расположены медные проводники, сигнальные цепи и каналы охлаждения, поэтому скрытые внутренние повреждения могут создать серьезную угрозу при дальнейшей работе с токами мегаваттного уровня.