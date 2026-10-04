Зафар Хашимов возглавит группу в Администрации Президента

При Администрации Президента создается специальная рабочая группа, которая займется разработкой общенациональной концепции по стратегии развития человеческого капитала и непрерывного образования. Группу на общественных началах возглавит предприниматель Зафар Хашимов. Об этом сообщил пресс-секретарь Президента.

Основной задачей новой рабочей группы является разработка общенациональной концепции по стратегии развития человеческого капитала и непрерывного образования.

В состав группы будут привлечены предприниматели, имеющие опыт создания образовательных учреждений и внедрения эффективных систем, специалисты отрасли, ученые и международные эксперты.

Данная инициатива связана с задачами внедрения новых подходов в сфере образования, адаптации образования к требованиям рынка труда, усиления конкуренции и расширения участия частного сектора.

Зафар Хашимов будет руководить данной группой на общественных началах. Он является предпринимателем и основателем сети супермаркетов «Korzinka».

В то же время в рамках работы группы планируется разработать общенациональную концепцию, охватывающую различные этапы системы образования и подходы к непрерывному образованию.