Графеновый обогреватель Xiaomi добился неожиданного успеха

·34·Технологии
Графеновый обогреватель Xiaomi добился неожиданного успеха

Новейшая разработка компании Xiaomi, обогреватель Mijia Графене Хеатер Pro, получила высокую оценку общественности и показала выдающиеся результаты в рамках краудфандинговой кампании. Согласно данным иксбт.ком, проект собрал в 14 раз больше средств, чем планировалось изначально, выполнив план на 1335 процентов. Это свидетельствует о высоком спросе среди пользователей на инновационные климатические технологии данного типа. Об этом сообщает Иксбт.ком.

В рамках кампании покупатели получили возможность приобрести обогреватель нового поколения по специальной цене 349 юаней вместо 499 юаней, однако эта льготная стоимость действовала только в течение 14 часов. Согласно информации от производителя, поставки готовых заказов запланированы на начало октября.

Технические характеристики и скорость работы

Устройство отличается компактным башенным корпусом и мощностью 2200 В. В его внутренней структуре установлен ПТК-керамический нагревательный элемент диаметром 310 мм, дополненный технологией теплопроводности на основе графена. Благодаря этому решению обогреватель начинает подавать теплый воздух всего через 3 секунды после включения.

Инженерам удалось увеличить скорость нагрева на 24 процента по сравнению с моделями предыдущего поколения. Устройство способно поднять температуру в хорошо изолированных помещениях площадью до 27 квадратных метров на 7 градусов всего за 10 минут. Тем не менее, для повседневного использования рекомендуемая площадь составляет до 15 квадратных метров.

Управление воздушным потоком и система безопасности

Система подачи воздуха рассчитана на охват зоны радиусом 2 метра. Корпус может поворачиваться по горизонтали на 80 градусов, а вертикальный поток регулируется в диапазоне до 128 градусов. Пользователи могут выбирать один из трех вариантов направления воздушного потока: вверх, вперед или вниз, в зависимости от своих потребностей.

К преимуществам устройства относятся низкий уровень шума (всего 45,6 дБ(А) в тихом режиме), четыре режима работы и возможность точной настройки температуры в диапазоне от 22 до 28 градусов. Обогреватель также поддерживает экосистему Пенгпаи Смарт Коннект и управление через голосовой помощник Ксиао Ai.

Особое внимание уделено безопасности: устройство оснащено восьмиступенчатой системой защиты. Она включает в себя такие важные функции, как автоматическое отключение при опрокидывании, защита от перегрева и блокировка от детей.

XiaomiГрафенОбогревательТехнологииSmart
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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