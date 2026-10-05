Ужасающее противостояние в тяжелом весе: Алекс Перейра сойдется в бою с Сергеем Павловичем

В мире UFC официально утвержден очередной мегафайт, которого так долго ждали болельщики. Бывший чемпион организации в двух весовых категориях, бразильский феномен Алекс Перейра проведет свой следующий поединок против опасного российского нокаутера, занимающего 2-е место в рейтинге тяжелого дивизиона, Сергея Павловича.

Согласно информации с официального сайта промоушена, противостояние между двумя бьющими бойцами получило статус второго по значимости события (ко-маин евент) номерного турнира UFC 335, который пройдет 12 декабря текущего года в американском Лас-Вегасе.

5-раундовое противостояние, несмотря на отсутствие титула

Руководство UFC, учитывая высокую значимость данного боя и его статус претендентского на чемпионский титул, назначило поединок в полном формате на 5 раундов:

Битва статусов: Ожидается, что победитель этого противостояния станет официальным претендентом на вакантный или действующий чемпионский пояс в тяжелом весе; Гарантия нокаута: Оба бойца обладают одними из самых тяжелых ударов в истории единоборств, и вероятность досрочного завершения поединка крайне высока.



Состояние и статистика бойцов

Оба претендента выходят в октагон после своих последних важных результатов:

Сергей Павлович (21-3): Российский мастер тяжелого веса в последний раз выходил в октагон в мае на турнире UFC Фигхт Нигхт 277, где досрочно нокаутировал бразильца Таллисона Тейшейру, в очередной раз доказав свою устрашающую силу;

Алекс Перейра (13-4): «Поатан» в своем последнем бою, прошедшем 14 июня, состязался с бывшим временным чемпионом Сирилом Ганом и уступил техническим нокаутом. Для бразильской звезды этот бой является судьбоносным поедиком за возвращение своих позиций в тяжелом дивизионе и возобновление борьбы за чемпионство.

Вечер 12 декабря в Лас-Вегасе, без сомнения, станет одним из самых жарких поединков года, который решит, кто из королей тяжелого веса окажется лидером.