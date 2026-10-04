Объявлены условия рассрочки под 0 процентов на Onix и Tracker

·9·Авто
Объявлены условия рассрочки под 0 процентов на Onix и Tracker

Предложены новые условия рассрочки для приобретения автомобилей Chevrolet Onix и Tracker. В рамках программы, реализуемой в сотрудничестве с Davr Bank, автомобили можно приобрести с первоначальным взносом в размере 15 процентов и под 0 процентов годовых.

При новых условиях покупатель может самостоятельно выбрать удобный для себя размер первоначального взноса и срок выплаты.

Для тех, кто хочет внести меньший первоначальный взнос, он установлен в размере 27 712 500 сумов для Onix и 33 142 704 сумов для Tracker. В этом случае ежемесячный платеж по Onix составит 6 543 229 сумов, а по Tracker — 7 825 361 сум.

Также имеется возможность уменьшить ежемесячные расходы за счет более крупного первоначального взноса. При внесении первоначального взноса в размере 92 375 000 сумов за Onix ежемесячный платеж составит 1 539 583 сума. При первоначальном взносе в размере 110 475 680 сумов за Tracker выплаты составят 1 841 261 сум в месяц.

Условия под 0 процентов в зависимости от суммы первоначального взноса определены следующим образом:

• 15 процентов первоначальный взнос, на 24 месяца

• 25 процентов первоначальный взнос, на 36 месяцев

• 30 процентов первоначальный взнос, на 40 месяцев

• 40 процентов первоначальный взнос, на 48 месяцев

• 50 процентов первоначальный взнос, на 60 месяцев

Кроме того, доступны варианты оплаты на основе сниженных процентных ставок от 2 до 12 процентов.

При этом данные условия рассчитаны на основе базовых комплектаций автомобилей. Итоговая сумма платежа может отличаться в зависимости от выбранной комплектации.

Данное предложение не означает снижение заводской стоимости автомобилей. Основные изменения касаются условий рассрочки и кредитования при покупке.

Chevrolet OnixChevrolet TrackerDavr Bank
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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