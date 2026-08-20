Насколько увеличилось число школ в Узбекистане за 35 лет?

·16·Узбекистан
Насколько увеличилось число школ в Узбекистане за 35 лет?

В Узбекистане в начале 2025/2026 учебного года число действующих организаций общего среднего образования составило 11 118. Согласно данным Национального комитета по статистике, этот показатель почти на 30 процентов выше, чем число школ в 1991/1992 учебном году — 8 557.

Согласно расчётам, за годы независимости число организаций общего среднего образования в стране увеличилось на 2 561. В последние годы также наблюдается стабильный рост числа школ.

В частности, показатель 2025/2026 учебного года на 175 больше, чем в 2024/2025 учебном году, и на 937 больше, чем в 2020/2021 учебном году.

Показатели числа школ по годам выглядят следующим образом:

  • 1991/1992 – 8 557;

  • 1995/1996 – 9 289;

  • 2000/2001 – 9 726;

  • 2005/2006 – 9 803;

  • 2010/2011 – 9 806;

  • 2015/2016 – 9 720;

  • 2020/2021 – 10 181;

  • 2021/2022 – 10 289;

  • 2022/2023 – 10 522;

  • 2023/2024 – 10 750;

  • 2024/2025 – 10 943;

  • 2025/2026 – 11 118.

В целом цифры последних лет показывают, что сеть учреждений общего среднего образования в стране поэтапно расширяется. В частности, с 2020/2021 учебного года число школ увеличилось почти на 9 процентов.

УзбекистанНациональный статистический комитет
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