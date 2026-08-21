Важная новость для предпринимателей: штраф можно оплатить частями и вернуть

Новые правила в отношении финансовых штрафов, применяемых государственными органами, предусматривают ряд послаблений для предпринимателей. Теперь представители бизнеса, не согласные с решением о штрафе, смогут использовать конкретные механизмы для его пересмотра.

Самый важный вопрос заключается в следующем: вернут ли неправомерно наложенный штраф и что произойдёт, если предпринимателю будет трудно выплатить его единовременно?

1. Уточнён порядок обжалования решения о штрафе

Согласно новому закону, если предприниматель не согласен с решением о финансовом штрафе, он может обжаловать его в вышестоящем государственном органе или в суде.

Это создаёт для предпринимателей более чёткий правовой механизм защиты своих прав.

Предусматривается возможность обратиться в установленном порядке в вышестоящий орган или суд с жалобой на решение о финансовом штрафе.

2. Штраф, возможно, не придётся выплачивать единовременно

Для предпринимателей, оказавшихся в сложной финансовой ситуации, вводится ещё одно важное послабление.

В рамках закона предусматривается:

рассмотрение вопроса об освобождении от уплаты штрафа;

отсрочка его уплаты в установленном порядке;

или возможность выплачивать его частями в течение до шести месяцев.

Это может иметь особое значение для субъектов малого и среднего бизнеса, столкнувшихся со значительным штрафом.

3. Если неправомерный штраф отменён, деньги возвращаются

Ещё одна важная часть закона связана с возвратом суммы финансового штрафа, признанного судом или уполномоченным органом необоснованным.

Новый порядок Значение для предпринимателя Обжалование решения о штрафе Возможность защитить свои права Оплата частями Снижение финансовой нагрузки Отмена штрафа Пересмотр необоснованного решения Возврат денег Возврат неправомерно взысканных средств Проценты за просрочку Механизм ответственности, если средства не возвращены своевременно

Если штраф отменён судом или установлено, что он был применён неправомерно, взысканные средства должны быть возвращены предпринимателю в установленный срок. Также сообщается о введении порядка начисления процентов в случае задержки возврата.

Что изменит закон для бизнеса?

Новый порядок направлен на дальнейшее упорядочение процесса применения финансовых санкций в отношениях между государством и предпринимателями.

Основные цели следующие:

усилить правовую защиту предпринимателей;

улучшить возможности обжалования необоснованных штрафов;

создать механизм оплаты частями в сложной финансовой ситуации;

своевременно возвращать неправомерно взысканные средства.

В чём заключается самое важное изменение?

Теперь вопрос для предпринимателя не ограничивается только уплатой штрафа. Если он не согласен с решением, расширяются возможности добиться его пересмотра, облегчить выплату на установленных условиях и вернуть необоснованно взысканные средства.

Как вы считаете, смогут ли такие изменения лучше защитить предпринимателей от необоснованных финансовых штрафов? Оставляйте своё мнение в комментариях и делитесь статьёй в Telegram и других социальных сетях.