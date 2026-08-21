В закон внесли 7 важных принципов защиты прав предпринимателей

·9·Экономика
В закон внесли 7 важных принципов защиты прав предпринимателей

В предпринимательской среде произошло важное изменение: отныне на законодательном уровне закреплены 7 основных принципов, направленных на защиту прав и интересов предпринимателей во взаимоотношениях между бизнесом и государственными органами.

В закон «О гарантиях свободы предпринимательской деятельности» внесены изменения и дополнения, которыми введены новые статьи 31–38.

1. Законность — государственные органы также обязаны соблюдать закон

Государственные органы и должностные лица обязаны в своей деятельности строго соблюдать Конституцию, законы и другие нормативно-правовые акты.

2. Гарантируется свобода предпринимательства

Каждый человек имеет право свободно заниматься предпринимательством на территории страны и за рубежом, а также распоряжаться своим имуществом по своему усмотрению.

3. Все предприниматели равны

Субъекты предпринимательства независимо от формы собственности или организационно-правовой формы считаются равными перед законом и судом.

Важный для бизнеса момент — государство не может по-разному относиться к предпринимателям в зависимости от частной или иной формы собственности.

4. Законные ожидания предпринимателя защищаются

Государственные органы должны уважать законные ожидания и доверие предпринимателей. Изменение действующих порядков не должно быть необоснованным.

5. Не допускаются коррупция и конфликт интересов

Процессы регулирования предпринимательской деятельности должны быть свободны от конфликта интересов и любых проявлений коррупции.

6. Усиливается неприкосновенность частной собственности

Изъятие имущества предпринимателя допускается только на основании решения суда и в порядке, установленном законом.

7. Законодательство должно быть стабильным и ясным

Правила для предпринимателей не должны необоснованно часто меняться. Законодательная среда должна быть последовательной, ясной и предсказуемой.

Заключение

Основная цель новых норм — гарантировать свободу предпринимательства, защитить частную собственность и создать стабильную правовую среду для бизнеса.

Ожидается, что самое главное — эти принципы будут способствовать дальнейшему усилению правовой защиты предпринимателей во взаимоотношениях с государственными органами.

Конституция Республики Узбекистан
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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