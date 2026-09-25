Неожиданный обмен в ценах на электроэнергию для потребителей 1-й группы — новый расчет
В энергетическом секторе Узбекистана вводится серьезное перераспределение цен, непосредственно затрагивающее деятельность потребителей электроэнергии 1-й тарифной группы. Согласно официальному порядку, ставки оплаты по различным временным зонам суток меняются зеркально. Теперь в ночной период (с 22:00 до 24:00, а также с 00:00 до 06:00) цена за 1 кВт/ч электроэнергии устанавливается на уровне 1100 сумов (ранее в это время платили 733 сума). И наоборот, в полупиковое время (с 09:00 до 17:00 дня) плата за каждый потребленный кВт/ч электроэнергии снижается до 733 сумов (ранее платили 1100 сумов). Эта дифференцированная ценовая политика расценивается как стратегическое изменение, направленное на перенос рабочего режима производства и предприятий на дневной период, когда активна солнечная генерация.
«Ночное удорожание и дневная скидка»: 5 ключевых пунктов нового тарифа
Важные изменения, вступающие в силу для потребителей 1-й группы:
Ночное время поднимается до 1100 сумов: В ночном интервале с 22:00 до 06:00 цена 1 кВт/ч вырастет с 733 до 1100 сумов;
Д дневное время дешевеет до 733 сумов: В полупиковый период с 09:00 до 17:00 цена снижается с 1100 до 733 сумов;
Концепция ночной дешевизны отменена: Практика экономии за счет переноса производства на ночь теперь обойдется финансово дороже;
Преимущество дневной солнечной генерации: Снижение цен днем стимулирует эффективное использование солнечной энергии в системе;
Перепланировка для предприятий: Юридические потребители 1-й группы обязаны срочно пересмотреть свои рабочие графики и сметы расходов.
Сравнение электротарифов: старые и новые ставки для потребителей 1-й группы
Таблица точного изменения выплат в разрезе временных зон:
Временные зоны потребления
Интервал часов
Действующий (старый) тариф
Вновь утвержденный тариф
Характер изменения
Ночной период
22:00 – 24:00 и 00:00 – 06:00
733 сума
1 100 сумов
Вырастет на +367 сумов (подорожает)
Полупиковый период (Дневной)
09:00 – 17:00
1 100 сумов
733 сума
Снизится на -367 сумов (подешевеет)
Энергетическая и экономическая экспертиза: почему тарифы «поменялись местами»?
Выводы отраслевых специалистов и финансовых аналитиков:
Рост удельного веса «зеленой энергетики»: В Узбекистане вслед за подключением к сети крупных солнечных фотоэлектрических станций в дневное время (09:00–17:00) образуется генерация дешевой и избыточной энергии; посредством дневного дешевого тарифа государство призывает предприятия потреблять энергию именно днем;
Дефицит ночной энергии и аккумуляторные системы: Ночью солнечные станции не работают, основная нагрузка ложится на тепловые электростанции и сжигание газа; повышение ночной цены до 1100 сумов служит сокращению расхода газа в системе и сбалансированности ночной нагрузки;
Новая модель для бизнеса: Данное изменение требует от цехов и производителей, работающих в ночную смену, пересмотра графика деятельности; в противном случае их коммунальные платежи могут вырасти на 30–40 процентов.
А как, по вашему мнению, повышение ночного тарифа и удешевление дневной цены повлияют на сферу бизнеса и производства? Успеют ли предприятия полностью перевести рабочее время на дневной режим? Оставляйте свои личные мнения и суждения в комментариях и делитесь этой важной новостью, чтобы все предприниматели и специалисты были в курсе!
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