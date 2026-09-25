Новый дуэт Райхон и Иззата Шукурова: «Дил йиғлар» представлена вниманию поклонников (видео)

·40·Культура
Новый дуэт Райхон и Иззата Шукурова: «Дил йиғлар» представлена вниманию поклонников (видео)

Известные представители узбекского эстрадного искусства Райхон и Иззат Шукуров представили поклонникам новый дуэт. Песня под названием «Дил йиғлар» была опубликована в социальных сетях и привлекает внимание слушателей.

Исполнители сообщили на своих страницах в социальных сетях, что композицию «Дил йиғлар» уже можно послушать. Песня представлена на YouTube, Yandex Music и других музыкальных платформах.

«Скажите в двух словах — как вы ощутили этот трек?»

Вопрос исполнителей к своим поклонникам также вызвал множество различных комментариев.

В комментариях в соцсетях слушатели выражают свое отношение к новой песне в исполнении Райхон и Иззата Шукурова. Некоторые поклонники оценили композицию как прекрасный дуэт, оставив теплые отзывы в адрес артистов. Новая песня уже начала активно обсуждаться среди фанатов. Теперь интересно, какое впечатление композиция оставит у широкого круга слушателей.

РайхонИззат ШукуровДил йиғларYouTube
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор

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